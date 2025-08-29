Öttusa-vb: mestermunka a két Blankától a női elődöntőben Kaunasban

Litvániában az elmúlt napokban őszre emlékeztető idő volt, elkélt a pulóver az utcán. A pénteki volt az első nap ezen a héten, amely a nyárra emlékeztetett – legalábbis megközelítette a Magyarországon megszokott nyarat, egészen 28 fokig emelkedett a hőmérséklet. Bár többnapnyi kaunasi időtöltés után még pénteken is nehéz volt elhinni, hogy Budapesten még mindig 34 fok körül járhatott a hőmérő higanyszála.

De nemcsak kint, bent, a Zalgirio Arenában is egyre melegedett a helyzet – átvitt értelemben, mivel pénteken már a női elődöntőket rendezték, és négy magyarért is szoríthattunk. A két 18-as létszámú csoportból az első kilenc-kilenc érte el a döntőt.

Az A-csoport táblavívásában Bauer Blanka (11. kiemelt, 17–18 a csütörtöki körvívásban) 3–3-ra végzett az egyiptomi Malak Iszmail (6., 21–14) ellen, ám a rivális volt a kedvezményezett a rangsoroló vívásban elért jobb eredménye miatt, így ő mehetett tovább. Erdős Rita (14., 16–19) 4–3-ra kapott ki a litván Elzbieta Adomaitytétől (3., 23–12). Az akadálypályán a tavalyi vb-bronzérmes Erdős nagyon vigyázott arra, hogy egy akadálynál se kelljen ismételnie – ez sikerült, bár kicsit visszafogott idővel (49.44, 15.), de a kombinált számban rendre erős versenyzőnek nem keletkezett nagy hátránya a döntőbe jutásért zajló versenyben. Az egy hónapja Európa-bajnoki bronzérmes Bauer ugyancsak hibátlan, valamivel lendületesebb pályát ment (41.36, 7.).

A 200 méteres gyorsúszásban Bauer a hetedik (2:23.81) időt tempózta, és a kilencedik helyről kezdhette meg a záró számot – az utolsó bejutó helyről, de a szintén kiváló laser runos magyar öttusázó jó helyzetben volt. Erdős a tizedik lett az úszásban (2:24.77), a 17. helyről rajtolva, 28 másodperces hátrányt kellett leküzdjön a bejutáshoz.

Bauer magabiztosan lépdelt előre, és öt hellyel feljebb kerülve gond nélkül jutott be a döntőbe negyedikként. A sérülés miatt háromhavi kihagyást követően a vb-n visszatérő Erdős szintén folyamatosan előzött, a harmadik lövészet után begyújtotta a rakétákat, az utolsó sorozat után pedig már csak a Madridban Eb-ezüstérmes Emma Whitaker haladt előtte – a brit versenyző azonban hasonlóan gyorsan lőtte le a záró sorozatot, mint Erdős, és bár nagyjából együtt jöttek ki a lőtérről, Whitakerben valamivel több tartalék maradt a hajrára, ezzel övé lett az utolsó továbbjutó hely. Az A-csoportban a két magyar futotta a leggyorsabb laserrun-időt Erdős (11:44), Bauer (11:49) sorrendben.

A B-csoportban is búcsúztunk az egyenes kieséses vívás nyolcaddöntőjében, a cseh Lucie Hlavácková (6., 16–19) 5–3-mal jobb volt Mészáros Emmánál (11., 16–19), Guzi Blankát (13., 14–21) az egyiptomi Jana Attia (4., 19–16) múlta felül 3–2-vel. Az akadálypályán a két magyar egyszerre futott: a tavalyi vb-ezüstérmes Guzi kiemelkedő időt futott (34.34), három páros után vezetett a számban, végül meg is nyerte a számot. Mészárosnak volt egy apró lendületvesztése a billenő létráknál, és bár nem esett le, némi időt veszített (42.31, 10.).

Guzi az úszásban sem adta alább (2:18.23, 2.), és remek ötödik rajthelyet fogott a kombinált számban, Mészárosnak viszont kicsit nehezebbé vált a dolga, 2:28.78-as idejéhez még kapott tíz pont büntetést bemozdulásért, és 13.-ként rajtolt 26 másodpercnyi ledolgozandó hátránnyal a döntőhöz.

Guzi Blanka kiváló laser runnal rukkolt ki, az első sorozat után átvette a vezetést, és a negyedik sorozatig meg is őrizte az éllovas pozíciót, majd tartalék üzemmódba kapcsolt, és harmadikként jutott be a fináléba. Mészáros Emma szintén igen jól lőtt, ám futásban kevéssé tudta felvenni a tempót a körülötte lévőkkel, és 12.-ként futott be a célba, így búcsúzott.

A szombati döntőt két-két magyarral rendezik meg, a férfiaknál Gáll András és Szép Balázs finalista.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS

NŐK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Farida Halil (egyiptomi) 1405 pont – továbbjutott

…

4. Bauer Blanka 1383 – továbbjutott

…

10. Erdős Rita 1360 – kiesett

B-csoport

1. Rebecca Castaudi (francia) 1394 – továbbjutott

...

3. Guzi Blanka 1390 – továbbjutott

…

12. Mészáros Emma 1350 – kiesett