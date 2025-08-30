Öttusa-vb: Kiütközött a kényszerszünetemből fakadó edzéshiány – Bőhm

Kifejezetten üdítő látvány volt, ahogy a kaunasi öttusa-világbajnokságon a férfiak csütörtöki elődöntőjében két magyar nézhetett egymással szembe a táblavívás döntőjében. Az első felnőtt-világbajnokságán szereplő Gáll András a szerdai rangsoroló vívása alapján csupán 16. kiemelt volt, a 16 közé jutásért is le kellett tudjon egy asszót, a számmal olykor megküzdő U24-es Európa-bajnok sportoló viszont végigment a táblán, a döntőben pedig a szintén remeklő tavalyi vb-ezüstérmes Szép Balázzsal találta magát szemben, akit 5–2-re legyőzött. A biztonsági OCR-pálya és az erős úszóidő után Gáll a második, Szép a negyedik helyről indulhatott a kombinált számban, és az utolsó lövősorozat előtt már tartalékosan futva is beérhettek az ötödik-hatodik helyen, simán kiharcolva a döntőt.
„Nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy döntőbe jutottam, mert az év elején nem teljesítettem úgy, ahogy szerettem volna, ráadásul magabiztosan sikerült továbbjutnom. Az OCR továbbra sem az erősségem, de a jó vívás és az erősebb fizikai számok mellett ez belefért. Igencsak bizakodva várom a döntőt. Nagy dolog, hogy Andrissal ketten vívtunk a győzelemért a táblavívásban, itt a második is elég jó pontokat kap. A kombinált szám rajtjánál 21 másodpercre volt az első kieső – kiválóan lőttem, és végig mondták nekem a futás során, mennyire van tőlem – folyamatosan távolodott” – fogalmazott Szép Balázs lapunknak.
Bőhm Csaba jó formában tért vissza betegség okozta félévnyi kihagyása után – lendületesen vágott bele a selejtezőbe, úgy tűnt, az elődöntőben is jó esélye lehet, ám az OCR-ben a buzogány nevű akadálynál (swinging globes) egymás után kétszer is lecsúszott, nullázásával pedig sajnos nem maradt esélye a finálé kiharcolására.
„Valószínűleg még nem erősödött meg eléggé az alkarom, a fogóerőm, hogy elbírjam. A többiek még egy kézzel is meg tudták tartani magukat, nekem két kézzel sem sikerült. A bemelegítés alatt sem tudtam végigmenni a buzogányon, csak magnéziával a tenyeremen – de verseny közben ilyet nem használhatok. Olyan erősen fogtam, amennyire tudtam, de egyszerűen ennél többet nem tudtam ebből most kihozni. A kiesésem után nyolc percem maradt átérni az uszodába, átöltözni, majd pont a rajt előtt a sapkám is elszakadt, így anélkül úsztam – ez persze nyilván nem hatalmas dolog, de ilyen előzmények után mégiscsak zavaró. Kiütközött a kényszerszünetemből fakadó edzéshiány. Lesz még munkám a közeljövőben” – értékelt a tavalyi világbajnok.
A pénteki női elődöntő Bauer Blanka és Guzi Blanka továbbjutását hozta el magyar részről. Egyikőjüket sem zavarta meg, hogy a táblavívásban nyertes asszó nélkül maradtak, mindketten remek OCR-pályával rukkoltak ki, erős időt tempóztak az uszodában, a kombinált számban nyújtott teljesítményükkel pedig kérdés nem fért a döntőbe jutásukhoz. Az estébe csúszó B-csoportos versengésekben Guzi Blanka megnyerte az akadályversenyt 34.34-es idővel, a laser runban az első sorozat után pedig jó ideig vezetett az ötödik helyről rajtolva.
„Boldoggá tesz, hogy döntőbe jutottam. A vívásom miatt sem vagyok teljesen csalódott, hiszen csupán a kedvezményezettség döntött köztünk, tanulságos asszó volt. Az OCR-ben mindent végrehajtottam, amit terveztem, összeszedett pályát futottam, a folytatásban, az úszásban és a kombinált számban pedig ismét csak igyekeztem jól menedzselni az energiámat, hogy annyit adjak ki magamból, ami a fináléhoz kell” – összegzett Bauer Blanka a pénteki A-csoportos elődöntő után.
Az A-csoportban a talpsérüléséből gyógyulva háromhavi kényszerszünet után ismét versenyző Erdős Rita elég közel volt a továbbjutáshoz, a 17. helyről feljött 10.-nek a kombinált számban, ám az utolsó körben a brit Emma Whitakernek több tartaléka maradt, így ő ért be az utolsó továbbjutó, kilencedik helyen. A szintén első felnőttvébéjén teljesítő Mészáros Emma jól lőtt, de futásban a körülötte lévők összességében valamivel gyorsabbak voltak nála, így nem tudott eleget előzni, 12. lett.
„Nagyon élveztem a napot, kiadtam magamból, ami bennem volt, miközben persze sajnálom, hogy ez nem volt elég a döntőhöz – ahogy abban is biztos vagyok, hogy ez a jövőben még összejön vébén. Sajnos majdnem minden számban voltak hibáim, amelyek ezen a szinten már nem megengedhetők – akik bejutottak, mindannyian megérdemelték. Akartam a folytatást, de így is boldogan és büszkén fejezhetem be a versenyt” – mondta Erdős Rita, aki bár valamelyest csalódott volt, hogy lecsúszott a döntőről, úgy tűnt, a tavalyi vb-bronzérmes pohara inkább félig telve volt, mint félig üresen.
A férfiak döntőjét szombat délután, a nők fináléját este rendezik meg.