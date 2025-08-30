Öttusa-vb: Kiütközött a kényszerszünetemből fakadó edzéshiány – Bőhm

„Nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy döntőbe jutottam, mert az év elején nem teljesítettem úgy, ahogy szerettem volna, ráadásul magabiztosan sikerült továbbjutnom. Az OCR továbbra sem az erősségem, de a jó vívás és az erősebb fizikai számok mellett ez belefért. Igencsak bizakodva várom a döntőt. Nagy dolog, hogy Andrissal ketten vívtunk a győzelemért a táblavívásban, itt a második is elég jó pontokat kap. A kombinált szám rajtjánál 21 másodpercre volt az első kieső – kiválóan lőttem, és végig mondták nekem a futás során, mennyire van tőlem – folyamatosan távolodott” – fogalmazott Szép Balázs lapunknak.

Bőhm Csaba jó formában tért vissza betegség okozta félévnyi kihagyása után – lendületesen vágott bele a selejtezőbe, úgy tűnt, az elődöntőben is jó esélye lehet, ám az OCR-ben a buzogány nevű akadálynál (swinging globes) egymás után kétszer is lecsúszott, nullázásával pedig sajnos nem maradt esélye a finálé kiharcolására.

„Valószínűleg még nem erősödött meg eléggé az alkarom, a fogóerőm, hogy elbírjam. A többiek még egy kézzel is meg tudták tartani magukat, nekem két kézzel sem sikerült. A bemelegítés alatt sem tudtam végigmenni a buzogányon, csak magnéziával a tenyeremen – de verseny közben ilyet nem használhatok. Olyan erősen fogtam, amennyire tudtam, de egyszerűen ennél többet nem tudtam ebből most kihozni. A kiesésem után nyolc percem maradt átérni az uszodába, átöltözni, majd pont a rajt előtt a sapkám is elszakadt, így anélkül úsztam – ez persze nyilván nem hatalmas dolog, de ilyen előzmények után mégiscsak zavaró. Kiütközött a kényszerszünetemből fakadó edzéshiány. Lesz még munkám a közeljövőben” – értékelt a tavalyi világbajnok.

A pénteki női elődöntő Bauer Blanka és Guzi Blanka továbbjutását hozta el magyar részről. Egyikőjüket sem zavarta meg, hogy a táblavívásban nyertes asszó nélkül maradtak, mindketten remek OCR-pályával rukkoltak ki, erős időt tempóztak az uszodában, a kombinált számban nyújtott teljesítményükkel pedig kérdés nem fért a döntőbe jutásukhoz. Az estébe csúszó B-csoportos versengésekben Guzi Blanka megnyerte az akadályversenyt 34.34-es idővel, a laser runban az első sorozat után pedig jó ideig vezetett az ötödik helyről rajtolva.