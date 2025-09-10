Gyenesei Leila: Óriási versenyt nyertünk meg az öttusa-vb rendezési jogáért

Az UIPM augusztusi, Kaunasban rendezett ülését követően jelentette be, hogya 2027-es világbajnokságot a budapest Nemzeti Atlétikai Központban tartják meg.

A váltóban kétszeres világbajnok korábbi öttusázó Gyenesei Leila elmondta, nem volt egyszerű elnyerni a vb rendezési jogát.

„Óriási verseny volt Ausztrália, Egyiptom és Magyarország között a rendezésért” – fogalmazott a műsorban a nemzetközi szövetség elnökségi tagja, aki azt is elárulta, hazánk kontinens- illetve világméretű versenyekben szerzett rendezési tapasztalataival igyekezett érvelni amellett, hogy a magyar fővárosban lesz a legjobb helye a viadalnak.

„A magyarokra mindig lehet számítani, mindig kimagasló versenyeket tartottunk. Rendeztünk többek között vizes vb-t, atlétikai vb-t, labdarúgó Eb-meccset, jövőre pedig a Bajnokok Ligája döntője lesz Budapesten. Minden téren bízhatnak bennünk, nem árulunk zsákba macskát” – magyarázta.

Hazánk 2027-ben nyolcadik alkalommal ad otthont az öttusasport világversenyének. Az elsőt 1927-ben a Ludovikán, míg a legutóbbit 2019-ben a Kincsem Parkban rendezték meg.