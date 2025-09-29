Nemzeti Sportrádió

Magyar érmek a katonai öttusa-világbajnokságon

2025.09.29. 10:37
Eszes Noémi, Erdős Rita és Gyugyi Laura a dobogó második fokán (Fotó: Magyar Honvédség Sportszázad)
Címkék
Magyar Honvédség Eszes Noémi katonai világbajnokság Gyugyi Laura öttusa Erdős Rita Bőhm Csaba
Két érmet nyertek a mieink a lengyelországi katonai öttusa-világbajnokságon, Drzonkówban.

Második lett a férfiak egyéni versenyében Bőhm Csaba. A Magyar Honvédség Sportszázad közösségi oldalán elmondta: a döntőben nem tudta megismételni előző napi eredményes vívását, de az akadálypályán önmagához képest jó időt ért el, úszásban is javított a helyzetén, végül a lövészetes futásban a negyedikről a második helyre lépett előre.

Ugyancsak ezüstérmet szerzett az Erdős Rita, Eszes Noémi, Gyugyi Laura összeállítású csapat. A nőknél a legjobb magyar Erdős lett, aki negyedikként végzett úgy, hogy a kombinált számot a 11. helyről kezdte meg.

 

