Mindenkit lefutott a belga triatlonos az isztambuli Európa-bajnokságon

A MÜEZZIN IMÁRA HÍVÓ hangjára vette kezdetét a női Európa-bajnoki futam a Boszporuszban. Ez persze nem volt szándékos, hiszen a helyszínen vele párhuzamosan a Scooter együttes Fire című száma szólt a hangszórókból. A rajtoltatók és a DJ között egyébként nem volt meg az összhang, nem is sikerült elsőre elstartolni a triatlonosoknak, mert a hangulatfelelős túl hamar tenyerelt rá a lejátszás gombra. Az 50 induló pedig mászhatott vissza a hullámzásban hömpölygő pontonra, hogy újra beugorhasson a 21 fokos vízbe.

Másodikra már mindenki egyszerre ugrott be az Európát és Ázsiát egymástól elválasztó tengerszoros vízébe. Magyar versenyző nem volt a mezőnyben, de a három nagy nevű induló – a sprinttávú Eb-címvédő belga Jolien Vermeylen, a másfél hónapja mögötte ezüstérmes olasz Bianca Seregni és az idén két vk-futamot is megnyerő orosz Diana Iszakova – és a látványos helyszín miatt mindenképp megérte kimennünk megnézni a hölgyeket is az olimpiai távú viadalon.

Az 1500 méter úszás második körének nagyjából a feléig mindenki együtt haladt, ekkor a brit Tilla Anema gondolt egyet és ritmust váltott. A jutalma nyolc másodperces előny lett a 40 kilométeres kerékpározásra – egyedül ő jött ki 20 percnél hamarabb a Boszporuszból. Ez a különbség nem volt neki elég ahhoz, hogy elszakadjon az őt üldöző favoritoktól, akik már a bringás rész legelején utolérték őt.

Két keréken egy 25 tagú csoport alakult ki az élen, a nehéz pályát a 30 fokos melegben senki sem akarta nagyon megnyomni, így senki sem tudott megszökni. Ez azt jelentette, hogy egy 10 kilométeres „futóverseny” volt hivatott eldönteni az aranyérem sorsát. Nem is kellett sok, és a részben tengerparti pályán hamar kijött a tudásbeli különbség. Anema és Iszakova kezdett a leggyorsabban, őket Vermeylen követte, majd Seregnivel még a spanyol Sara Guerrero tudta tartani a lépést.

A második, utolsó előtti kör végére Vermeylen felzárkózott az oroszra és a britre, majd a harmadikban sikerült is leszakítani őket. A Kücüksu Parkba már egyedül kígyózhatott be, a célegyenesben pedig vidáman pacsizhatott a nézőkkel. A 31 éves belga így 2025-ben a sprinttáv után a kétszer olyan hosszú olimpiai táv Európa-bajnoki címét is megnyerte. Mögötte a hajrát Iszakova bírta jobban, így az övé lett az ezüstérem, Anemáé pedig a bronz, Seregni a negyedik helyen ért célba.

Vasárnap délután jön a férfiak megméretése, négy magyarral a mezőnyben. Bicsák Bence és Kiss Gergely is szeretne minimum a legjobb tízben zárni, ahogyan Dévay Zsombor és Dobi Gergő is odaérhet a mezőny felső részébe.

TRIATLON EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

Nők. Európa-bajnok: Jolien Vermeylen (Belgium) 1:55:35, 2. Diana Iszakova (Oroszország) 1:55:42, 3. Tilly Anema (Nagy-Britannia) 1:55:45

Megszületett az első magyar érem Isztambulban Ahogyan a legtöbb nagy triatlonversenyen, úgy az isztambuli Európa-bajnokságon is lehetőségük van az amatőr versenyzőknek is rajthoz állni. A szombati sprinttávon (750 méter úszás, 20 km kerékpározás és 5 km úszás) négy magyar is megmérette magát, mindannyian a legjobb tízben végeztek a saját korcsoportjukban. Közülük Lédeczi Péter zárt a legelőkelőbb pozícióban, a 20–24 éves férfiak között ezüstérmes lett. Puy László az 50–54 éves kategória 5. helyén ért célba, Polgár Panna a 20–24 éves nők közül a nyolcadik legjobb volt, Mátyás Brigitta pedig a 30–34 éves hölgyek között végzett kilencedikként. Az amatőrök abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy az elit mezőnnyel szemben az ő kerékpáros pályájuk a második Boszporusz hidat is érintette, így menet közben egy igencsak különleges perspektívából tekinthettek rá a 15 milliós metropoliszra.