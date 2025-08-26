Már 800 ezren követnek minket Facebookon

Nemzeti Sportrádió

2025.08.26. 15:06
Az idén 122 éves Nemzeti Sport továbbra is a magyar sportrajongók első számú hírforrása és fóruma. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az NS-család még nem nagykorú tagjának a napokban lett meg a 800 ezredik követője.

Amikor több mint 15 éve regisztráltuk magunkat a Facebookon, senki sem gondolta, hogy elérjük ezt a hihetetlen számot. Az első "százas" is rendkívül messzinek tűnt, de reméltük, hogy a nyomtatott újságunk akkori napi példányszámát megugorjuk valamikor. Aztán a világ, a médiafogyasztási szokások folyamatosan változtak, és szerencsére mi is lépést tartottunk ezzel a változással. Sőt, sokszor Facebook-oldalunk tartalmai mutattak irányt másoknak, akár vetélytársainknak is.

Egy évvel ezelőtti csatlakozásunk a közszolgálati médiacsoporthoz, az MTVA-hoz további lehetőségeket biztosított számunkra, lehetővé tette, hogy a sporthíreink szélesebb közönséghez jussanak el, miközben a konglomeráción belüli együttműködés révén a felületeink további videós és képi tartalmakkal gazdagodtak.

Büszkék vagyunk arra, amit elértünk, de nem tudunk elég hálásak lenni ezért olvasóinknak, követőinknek.

A Facebook-oldalunk minden szempontból kiemelkedő – 2025-ben több mint tízezer bejegyzést tettünk közzé az oldalon, amellyel közel 10 millió felhasználót értünk el. A közzétett posztok összesen 1.2 milliárd alkalommal jelentek meg a felhasználók időfolyamában, míg videóinkat 130 millió alkalommal indították el. ezeknek a kiemelkedő számoknak is köszönhetően ebben az évben már 63 ezer új követővel bővült oldalunk.

Közösségünk mérete és aktivitása mutatja, hogy a Nemzeti Sport a hagyományos újságírás és a digitális platformok ötvözésével olyan sportélményt kínál, amely egyszerre informál, szórakoztat és közösséget teremt. Ez lesz a célunk a jövőben is.

 

