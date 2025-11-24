A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Nemzeti Sportrádió

2025.11.24. 10:57
null
NSO olvasottság statisztika
A 2025-ös év 47. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A november 17-től november 23-ig tartó időszakban több mint 6.7 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 2.7 millió felhasználó találkozott a posztjainkkal. (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 23 373).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.

 

 

 

