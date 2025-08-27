Akár öt magyar is elődöntőben lehetett volna Kaunasban az öttusa-vb-n

Bár a transzferbuszok gyakran, félóránként indulnak a szállodától a verseny helyszínére, a Zalgirio Arenához, majd vissza, nem mindig lehet felférni rájuk, főleg „csúcsidőben”, a versenynapok kezdetén és végén. Ám szerencsére nagyjából tízpercnyi sétával letudható a távolság, így adott esetben lehet részesülni egy reggeli átmozgató, vagy esti levezető sétában, és még a környék is szép.

A 71 női indulónál nem volt szükség három csoportra a selejtezőben a kaunasi világbajnokság szerdai napján, így viszont a két csoportból elég volt alapesetben az első tizennyolcba bekerülni. Öt női indulónk közül a Madridban Európa-bajnoki bronzérmet szerző Bauer Blanka és az alexandriai világkupadöntőn harmadik Guzi Blanka kiemelt volt, Erdős Rita, Eszes Noémi és Mészáros Emma közül csak ketten mehettek tovább, mivel a szabályok négy versenyzőben maximálják az egy országból az elődöntőben szerepeltethetőket. Utóbbiak között a pontszám döntött.

A 36 tagú A-csoport körvívással kezdett délelőtt – Bauer Blanka plusz egyes mérleggel (18–17) kezdett, bár amint azt a verseny után elmondta lapunknak, ehhez jelentős fordításra volt szüksége, az első nyolc asszójában ugyanis nem sikerült szúrnia. Erdős Rita mínusz hetes aránnyal (14–21) indított. Az akadálypályán majdnem egyforma idővel mentek végig (43.32, valamint 43.27), hiba és felesleges kockázat nélkül, a 14. és a 13. helyen végezve a számban. A 200 méteres gyorsúszásban szintén rendkívül kevés választotta el őket egymástól, az Eb-harmadik Bauer 2:22.96-tal a kilencedik, a tavalyi vb-harmadik Erdős 2:23.22-vel a tizedik időt tempózta. Előbbi a tizedik helyről várhatta a késő délutáni kombinált számot, utóbbi holtversenyben a 18. helyen állt, az utolsó bejutó pozícióban.

A 35-ös létszámú B-csoportnak délelőtt először az arénában, az OCR-pályánál volt hivatalos. A mieink szempontjából itt nehézkesen kezdődött a nap – a magyarok közül elsőként szereplő Eszes Noémi ugyan hibátlan, egyébként jónak számító 41.43 másodperc után csapott a gombra, de hibás start miatt levontak tőle tíz pontot, és 16.-ként végzett a számban. Guzi Blanka a billenő létránál egy alkalommal leesett, utána a biztonságra törekedett, és 50.02-vel a 23. lett, míg az Eszeshez hasonlóan első felnőtt vb-jén szereplő Mészáros Emma nagyon jól állt helyt, 38.26-os eredménye a hatodik időt jelentette. A medencében a magyarok közül a tavalyi vb-második Guzi lett a legjobb az ötödik idővel (2:17.61), Eszes Noémi a középmezőnyben végzett (18., 2:26.45), Mészáros Emma nem sokkal maradt le tőle (20., 2:27.60). A körvívás Mészárosnak alakult a legjobban (17–17), és a kombinált számot a 13. helyről kezdhette meg, kerek 30 másodpercnyi előnnyel az első kiesőtől, jelentős előnyt kialakítva a mieink különversenyében a B-csoportban. Eszes mínusz hattal (14–20), Guzi Blanka mínusz nyolccal (13–21) valamelyest visszaesett – a verseny végén lapunknak elárulta, az egyik asszójánál erős ütést kapott a bal kezére az ellenfél pengéjétől, amely után gyűrűs és középső ujjának fájdalmával küzdött a folytatásban. Eszes a 22., Guzi a 24. helyen, kettő, valamint hat másodpercnyi ledolgozandó hátránnyal állt az első bejutótól.

Hasonlóan a férfiaknál, a nőknél is a nap zárása volt a két csoport kombinált száma. Az A-csoportban Bauer Blankának nem kellett erőlködnie, az utolsó lövészetében kicsit beragadt, de így is simán kiharcolta a továbbjutást a 13. helyen, Erdős Rita viszont a legjobb kombináltszám-idővel (11:37) egészen a hatodik helyig lépett előre – 1378-as pontszáma jónak nézett ki, de itt még nem dőlt el minden.

A B-csoportban az olasz Valentina Martinescunak akkora előnye volt, hogy csak az első nyolc helyezett indult másfél percen belül, a többi 27 versenyző viszont tömbösítve rajtolt, köztük mindhárom magyarral. A 13.-ként nagyjából a sor elején álló Mészáros hamar a boly élére állt, és próbált kimaradni a darálóból – a szűk kanyarokkal tarkított pályán már eddig is kicsit ahhoz hasonlított a laser run, mint amikor a Formula–1 mezőnye Monte-Carlóban versenyez, ez még inkább kijött, amikor 27-en szinte egyszerre vették be az első kanyart. A tavalyi vb-második Guzi újból erősen teljesített a kombinált számban, húsz helyet javítva negyedikként futott be, a valóságban a hozott hátrányát hozzáadva 14.-ként rangsorolták. Mészáros és Eszes között a második lövészetig nem volt egyértelmű, melyikük kerekedhet felül. A második sorozatot Eszes tudta le valamivel hamarabb, a harmadikban és a negyedikben viszont már Mészáros volt a gyorsabb, és ő ért előbb a célba, hetedikként jutott be a fináléba 1397 ponttal. Eszes Noémi 18. helye (1351) alapesetben szintén döntőt ért volna.

A férfi elődöntősök körvívása Bőhm Csabának (22–13) és Szép Balázsnak (21–14) igen jól, Gáll Andrásnak (13–22) visszafogottabban alakult.

Csütörtökön a férfiak elődöntőjét és a női elődöntősök körvívását rendezik meg.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS

NŐK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Farida Halil (egyiptomi) 1408 pont – továbbjutott

6. Erdős Rita 1378 – tj.

13. Bauer Blanka 1368 – tj.

B-csoport

1. Valentina Martinescu (olasz) 1422 – tj.

7. Mészáros Emma 1397 – tj.

14. Guzi Blanka 1367 – tj.

18. Eszes Noémi 1351 - kiesett