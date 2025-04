Öttusa-vk: öt magyar női versenyző érdekelt a szombati döntőben Budapesten

Bemutatkozott a füstgép is, mint látványelem a BOK-csarnokban – az akadálypályán már nemcsak rendkívül hangos dudaszó jelzi a versenyző célba érését a gomb megnyomásakor, hanem a füstgép süvítése is. Csütörtökön a női elődöntősök két 18-as csoportban versenyeztek a legjobb kilenc-kilenc helyért a BOK-csarnokban – egy extrém nehéz akadálypályán, a sorsoláson ugyanis a négy pörgő kereket az „ufo” (flying hoops) váltotta fel, a buzogány viszont maradt a pálya része.

Az A-csoportban Eszes Noémi remekül teljesítette a női elődöntősök szerdai körvívását, 22–13-as mérlegével a negyedik kiemelést kapta a csoportban, két győzelemmel a legjobb négyig jutott, ahol az első kiemelt litván Elzbieta Adomaityte (24–11) állította csak meg. A vk-újonc Varga Orsolya (17–18) a 16 között ragadt, míg Guzi Blankának (13–22) vívnia kellett a nyolcaddöntőért – ez még sikerült, de a következő asszójában kikapott. A tavalyi budapesti Eb-n Guzi Blankával női váltóban bronzérmes Eszes magabiztos, 47.69 másodperces akadálypályát teljesített, a 200 méteres gyorsúszást kicsit tartalékolva, 2:24.95 alatt oldotta meg. Az egy évvel ezelőtti vb-n ezüstérmes Guzi óvatosabb akadálypályával 50.63 másodperc alatt ért célba, de a medencében igen gyorsan tempózott, 2:16.61-es ideje a harmadik legjobbnak bizonyult a csoportban. Az OCR-ben kiemelkedő Varga (aki a selejtezőben összesítésben a második legjobb volt ebben a számban 35.46-os idejével, csak az egyiptomi Farida Halil volt gyorsabb) a billenő létráknál ezúttal esett egyet, és 55.83-nál csapott a gombra, de így is csak 1.8 másodperccel maradt el futambeli ellenfelétől, az egyiptomi Malak Iszmailtól. Viszont 2:30.53-as időeredményével csak egy riválisánál volt gyorsabb a medencében, ezzel 36 másodperc hátránya gyűlt össze a kombinált számra. Nagyot küzdött a laser runban, de végül nem sikerült faragnia a hátrányából, a 14. helyről rajtolva a 15. lett – az első világkupaversenyén egyből elődöntőig jutó 19 éves Varga büszke lehet teljesítményére.

A harmadikként rajtoló Eszes és a nyolcadikként startoló Guzi viszont rendkívül magabiztos kombinált számmal jutottak be a szombati fináléba, utóbbi szokásosan erős futóteljesítményével holtversenyben elsőként ért célba az olasz Aurora Tognettivel, míg Eszes Noémi negyedik lett. Neki ez a harmadik felnőtt világkupája – ezelőtt 2022-ben és 2023-ban szintén Budapesten indult –, és először jutott be a fináléba.

A B-csoport mindhárom magyar versenyzője sikerrel vette az elődöntőt. A táblás vívásban Gulyás Michelle (20–15) jutott a legtovább, a francia Rebecca Castaudi a negyeddöntőben ejtette ki, Bauer Blanka (18–17) a fehérorosz Marija Gnedcsiktől kapott ki a 16 között, míg Mészáros Emmának (12–23) még bejutott a nyolcaddöntőbe, ott azonban kikapott az első kiemelt cseh Veronika Novotnától. Az akadálypályán Mészáros 39.54 másodperc alatt végigrepült – csak Halil ment még be 40 másodperc alá a teljes elődöntős mezőnyből 35.76-tal, aki Bauerrel versenyzett. Ő óvatosabban, de szintén hiba nélkül, 54.17 alatt ment végig. Közvetlenül Bauerék futamát követően a tavalyi, Ludovikán rendezett budapesti vk-versenyen aranyérmes Marija Gnedcsik súlyos sérülést szenvedett – az utolsó előtti akadálynak, a buzogánynak (swinging globes) egy esés után másodszor is neki kellett veselkednie, ám újból leesett, és ekkor már szerencsétlenebbül járt. Jobb karjával kitámasztott, arra ráesett, és nyílt alkartörést szenvedett – mentők szállították el a BOK-csarnokból, és nagy valószínűséggel véget ért az idénye. Utána következett Gulyás Michelle-ék futama, az olimpiai bajnok – mint később elárulta, a döntőbe jutást szem előtt tartva – biztonsági pályát futott, de 46.12-es ideje így is a negyedik legjobb volt a csoportban.

Mindhárom magyar továbbjutó helyről indult a kombinált számban. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle (2:11.83 másodperc az uszodában) a záró szám előrehaladtával egyre magabiztosan lőtt, és nem kellett kifutnia magát, az utolsó kanyarban maga elé engedte a remekül „kombizó”, élete talán egyik legjobb lövészetét nyújtó Mészáros Emmát (2:23.28), így második és harmadik helyen futottak be. Bauer Blanka (2:17.63) a második legjobb laserrun-idővel (11:27) a kilencedikről az ötödik helyre kapaszkodott fel, és szintén gond nélkül továbbjutott. A B-csoportot az egyiptomi Farida Halil nyerte meg, a Gulyás előtt 16 másodperccel az élről induló 14 éves versenyzőnek még az is bőven belefért, hogy 10 másodperc büntetést kapott, mert kiugrott a rajtnál.

Pénteken a férfi elődöntővel folytatódik a verseny a BOK-csarnokban – de csütörtökön a körvívásukat mér lebonyolították. Koleszár Mihály zárt pozitív mérleggel (21–14), Tamás József mínusz eggyel (17–18), Bereczki Richárd mínusz öttel (15–20), Gáll András mínusz héttel (14–21)