A Kincsem Park is megemlékezik elhunyt kollégánkról

„Több mint öt évtizede a versenylovak bűvöletében élt, munkájával jelentősen hozzájárult szeretett sportunk népszerűsítéséhez hazánk egyetlen sportnapilapjában, a Nemzeti Sport munkatársaként. Megbecsülését, szakmai sikereit jól jelzi, hogy minden nagy lóversenyesemény előtt két teljes oldalon esélyeket latolgatott, tájékoztatta az olvasókat. Megbízható, pontos, csendes, szerény, mértéktartó ember volt, a Kincsem Park Média-díjjal ismerte el munkáját és segítségét” – írja Budai Miklósról a kincsempark.hu.

A Kincsem Park megalapításának 100. évfordulójára készülő, még meg nem jelent könyvbe Budai Miklós is írt, ebből idézett a honlap az írásában, kiemelve, hogy „régivágású újságíróként az elsők között volt, aki jóval a lapzárta előtt küldte el a kiadványba szánt anyagát”.

Idézet „A ring varázsa” címet kapó írásából:

„Feketéllett a tömeg a Kerepesi úton az egyik decemberi ügetőversenynap előtt. Ha ennyien mennek ki a pályára, ezt nekünk is látni kell – gondoltuk barátaimmal és mint középiskolások, élvezve a téli szünetet, már ott is voltunk az Évnyitó Díjon! Történt mindez 1971-ben. Annyival nem lehet kifejezni, hogy nagyon tetszett, fantasztikus volt az egész világ. Kétszer még el is találtuk a befutót három forintos alapon. Annak ellenére, hogy negatív pénzügyi mérleggel zártunk, eldöntöttük, itt a helyünk…

Gyorsan kiismertük magunkat, idős turfrókák olykor még jószándékúan segítettek. Élveztünk minden futamot, és egyre többször osztozhattunk nyereményen.

Ám, ahogy az akkori reklám hirdette: »Egész évben ügető, tavasztól őszig galopp«, mi sem volt természetesebb, minthogy egy áprilisi vasárnapon már a galopp-pályán nézelődtünk. A tömeg, a látvány, a nyüzsgés elvarázsolt bennünket, annak ellenére, hogy egyetlen futam befutóját sem találtuk el. A súlyok viszonyításával nehezebben birkóztunk, mint az ügetőn az időeredmények összevetésével. Persze aztán ebbe is beletanultunk, és azt is kitapasztaltuk, hogy a kevesebb súly nem jelent nagyobb esélyt, sőt!”