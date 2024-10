Révész Bulcsú: Ilyen jó kezdéssel nem kalkuláltam!

Révész Attila, Bulcsú édesapja a fiatal játékos mindenese, aki a fiát elkíséri a mérkőzésekre, szervezi az utazásokat, edzéslehetőségeket, ami teljes embert kíván, de nagy örömmel teszi. „Ez az állapot egy folyamatos stresszhelyzet, edz a gyerek, jól vagy rosszul, ha rosszul, meg kell találni az okot, miért, ha jól, akkor azon agyalunk, hogyan erősítsünk rá a formájára. Az utazás a legnehezebb, hiába vagyunk zömében Angliában, eddigi útjaink felén állandó csúszás, késés miatt kellett idegeskedni. Késett a busz vagy a vonat, törölték a járatot, lekéstük az átszállást. Az edzés legalább olyan fontos, mint a verseny, de a gyakorlóasztalokért is meg kell harcolni a többi játékossal. Most lakjuk be Angliát, nem könnyű, a lakásban, amit bérlünk, nem volt fűtés az első napokban, s még nincs helyismeretünk, időnként »überezni« kellett. A húszezer font jó dolog, de az eddigi tapasztalatok alapján minimum a duplájára lesz szükség, hogy fedezze az alapvető kiadásokat. Ez úgymond a megnyert versenydíjak előlege, amely mindenkit megillet, de leginkább a profik közt először induló újoncversenyzőknek biztosíték arra, hogy legyen egy tervezhető bevételük. Nekünk is szükségünk van támogatókra, Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója segített, Schmidt Ádám államtitkár úrral folytatott tárgyalása után kaptunk állami támogatást, amit sokadszor is nagyon köszönünk, de a herceghalmi önkormányzat is segít. Ezúttal is szeretném megköszönni új és régi, kitartó szponzorainknak a támogatást, s azoknak is, akik magánszemélyként, saját szabadidejüket feláldozva segítenek nekünk.”