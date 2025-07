A száz tanulsága: tovább, tanulás!

Ha valami, a körülményekhez való alkalmazkodás sosem okozott gondot Rasovszky Kristófnak és Betlehem Dávidnak (balra). Meg a hosszabb távok leúszása sem. Ám úgy tűnik, amikor az egyenlet túlzottan sokismeretlenessé válik, már nekik sincs mindenre olyan tuti válaszuk, mint korábban. Hogy a víz meleg volt Sentosa szigeténél – összességében a végére átküzdötték magukat ezen is, ennek a termése volt egy-egy érem. Hanem a következő teszt, úgy tűnik, kifogott rajtuk. „Másfél hete van vége a nyílt víznek, ilyenben még nem volt részünk – magyarázta Betlehem Dávid a 800 gyors előfutamát követően, ahol 10. helyen végzett. – Eddig, ugye, mindig az ment, hogy leúsztuk a váltót, és másnap kezdődött a medencés rész, azaz egy-két nap után vízben voltunk újra. Ez most nagyon sok, ennyi időn át fenntartani a formát... Küzdünk, de azt érzem, hogy már csak a döntőbe jutás a cél ezerötön, holott én többet akartam elérni. Nyolcszázon sem az volt a terv, hogy edzésnek használjam, pedig most az egésznek az volt a lényege, hogy legyen meg az az iram, ami majd ezerötön kell. Le sem borotváltam magam, és körülbelül sikerült olyan időt jönni, 7:50-et, ami ott kell ahhoz a táv első felén, hogy legyen esély a bejutásra – ennyi a sztori. És még így is szombaton úszom legközelebb, akkorra már két hét telik el a nyílt víz vége óta, ez tényleg rengeteg. Ezzel kezdenünk kell valamit, ha a jövőben is ez lesz, mert aki nyílt vízre időzített csúcsformát, annak azt nagyon nagy kihívás fenntartani még két hétig.” Rasovszky Kristóf a 800-zal búcsúzott Szingapúrtól – mondjuk úgy, ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, ez a vb nagyjából a 2022-esre hasonlít, amit úgy, ahogy volt, el kellett felejteni. „Le kell vonni a tanulságokat, az egyik például lehet az, hogy elképzelhető: huszonnyolc évesen már nem lehet egy évben háromszor csúcsformába kerülni. Én úsztam egy országos csúcsot az országos bajnokságon, olyan Európa-bajnokságot csináltam, amilyen még nem volt – ez a vébé viszont nem sikerült úgy, ahogy terveztük. Nyilván végig fogjuk beszélni, mi ment félre, mit kell másként csinálni, mert az ember úgy van vele, hogy ha egy verseny félremegy, az ne egy világbajnokság legyen, inkább mondjuk egy ob.” A bajnok ugyanakkor perspektívába is helyezte a történteket: „Azért ez olimpia utáni év, sokan, akiknek jól ment Párizsban, most kevésbé remekelnek, mások, akiknek tavaly nem jött ki a lépés, eléggé felszívták magukat. Szerintem ők is úgy vannak vele, mint én: ha választani lehet, inkább az olimpián érek el jó eredményeket. Illetve van még Kós Hubi, akinek ment tavaly és megy most is, ő nyilván valamit nagyon jól csinál. Viszont összességében nem lehetek elégedetlen ezzel az évvel: áprilisban megdöntöttem azt a rekordot, amelyet már nagyon régóta akartam négyszáz gyorson, nagyon jól sikerült az Európa-bajnokság – ez a világbajnokság most nem jött össze, de történt annyi jó az idén is, amire lehet építeni jövőre. Los Angelesig különben is van még három év.” Korántsem mellesleg: azért Kristóf nem távozik üres kézzel, hiszen viszi haza a váltóval nyert bronzot. Vele kapcsolatban nem feledhetjük: 2018 óta minden egyes világversenyről hozott érmet, márpedig ez két olimpiát, öt világbajnokságot és öt Európa-bajnokságot takar. Fürkészhetjük a különböző eredménylistákat, ilyesmire nemhogy országhatáron belül, azon kívül sem nagyon találunk példát. Fotó: Illyés Tibor