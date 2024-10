Múlnak a gyermekévek – Fazekas Zoltán jegyzete

Az élet úgy hozta/akarta, hogy már akkor megismerkedtem Révész Bulcsúval, amikor sportberkekben még kevesen tudtak arról, hogy Herceghalmon egy istenadta tehetség bontogatja szárnyait. 2017 őszén született kislányom védőnője, Mónika, Bulcsú édesanyja első alkalommal járt nálunk Blanka miatt, amikor meglátta akkori kicsinyke nappalinkban a lustán a falnak támasztott sznúkerdákómat, s azonnal megkérdezte feleségemet, kié, mert bizony az ő pici fiacskája is sznúkerezik. Szó szót követett, összeismerkedtünk, nem volt nehéz, hiszen akkorra már saját szememmel láttam Bulcsút az 1. és 2. Magyar sznúkergálán játszani, hiszen ezekről a rendezvényekről a sportág rajongójaként tudósíthattam a Nemzeti Sportot. Az év novemberében írtam is home storyt a Hosszabbítás című mellékletünkbe a tízéves srácról, aki órákon át elvarázsolva bámulta és elemezte Ronnie O’Sullivan és a többi menő mérkőzéseit, s valahogy az volt az érzésem, ebből a fiúból egyszer tényleg profi lesz.

Noha akkor mindez tényleg álomszerűnek tűnt, ezzel roppant kedves és szerény szülei is tisztában voltak, akik rengeteg anyagi és egyéb áldozatot hoztak és hoznak most is, hogy Bulcsú elérje céljait. A gálákon az izgága, alacsony termetű, csillogó szemű kisfiú – aki tehetséges focista volt, de nem szerette a testi kontaktust – sorra nyerte az európai versenyeket és elkezdett nőni is, ami nem hátrány a sportágban. Tizenkét évesen felnőtt (!!!) magyar bajnok lett és U16-os világbajnoki ezüstérmes, 15 évesen U18-as vb-ezüstöt szerzett, majd 16 évesen U18-as Európa-bajnok lett 2023-ban. Vagyis jöttek az eredmények, igazolódtak a Budapesten járó világklasszisok jóslatai (amelyek tényleg nem a szíves vendéglátásnak szóltak...). A háromszoros vb-győztes walesi Mark J. Williams mondta 2017-ben: „Itt ez a kölyök, tízévesen 109-es bréket lök és játék közben simán átveszi a balból a jobb kezébe a dákót és így is lerakja a golyót. Óriási tehetség!” Bulcsú februárban U19-es világbajnok lett és ezzel két évre megváltotta a jegyét a profik közé, akik között ragyogóan kezdett, legyőzte többek közt Ali Cartert és meccsben volt a hétszeres világbajnok példaképpel, Ronnie O’Sullivannel.

A kisfiúból tinédzser, a lelkes amatőrből eredményes profi lett, mi pedig továbbra is szurkolunk, hogy hazánk első hivatásos sznúkerjátékosa élhesse tovább álomszerű életét, és egyszer a legvadabb álma is valóra váljon: tornát nyerjen és világbajnok legyen. Mert a tehetsége és szorgalma alapján ez sem lehetetlen!

