„A Jóisten keze ebben is benne van” – Bőhm Csaba az olimpiai szerepléséről

Idő kellett, hogy túltegye magát az olimpia csalódottságán Bőhm Csaba öttusázó, mert mint ismert, Párizsban csak a csalódást keltő 13. helyen végzett. A mélyen vallásos világbajnok sportoló a Hazafutásban úgy fogalmazott: tudja, hogy a sport az ő útja, és úgy döntött, az átalakult öttusa ellenére is folytatni fogja pályafutását, már csak a sport szeretete miatt is.

A sikertelen vívásról a magyar öttusázó azt mondta: „Kicsit az volt az érzésem, mintha vissza lennék fogva. Ez furán hangozhat, mert jöhet a kérdés, hogy miért nem küzdöttem ellene. Pedig megtettem minden tőlem telhetőt, szívvel-lélekkel próbáltam kitenni mindent a pástra, és úgy érzem, ez sikerült is, annak ellenére, hogy ez nem mutatkozott meg. Azt gondolom, hogy a Jóisten keze ebben is benne van, és ezért is vagyok nyugodt: még egy kicsit fáj, motoszkálnak bennem kérdések, de ha a teljes képet nézem, azt gondolom, ez így volt jó, ahogy volt” – mondta el a műsorban Bőhm.

A többi számban elért eredményeivel kapcsolatban így fogalmazott, összességében előremutató a teljesítménye: „Elégedett vagyok majdnem az összessel, az úszásban megúsztam a legjobbamat, és a futáson is a legjobbamat tudtam nyújtani. Egyedül a lovaglás bánt egy kicsit.”

