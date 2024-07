Szoboszlai, Szilágyi, Gulácsi – itt a legfrissebb magyar Forbes-lista

A Forbes legutóbbi, 2021-es, olimpia előtti listáján az akkor még Lipcsében játszó Szoboszlai Dominik holtversenyben végzett az élen a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkával, ám mára – mint ahogy a lap fogalmaz – ő lett az abszolút egyeduralkodó, megelőzve kardvívólegendánkat, Szilágyi Áront és labdarúgó-válogatottunk kapusát, Gulácsi Pétert, míg az előző listán első Hosszú a negyedik helyre csúszott vissza.

Szoboszlai a Forbes mindhárom szempontjában (sport-index, közösségi média, üzleti potenciál) a maximális, 100 pontot kapta, hiszen kivezette a válogatottat az Európa-bajnokságra, csibészes kiszólásokkal, magabiztosan nyilatkozik, emellett menedzserével elkezdték kiépíteni a Szoboszlai márkát is – indokolt a lap.

Szilágyi Áronról a tokiói játékok után portréfilm is megjelent, nemzetközi Fair Play-díjat kapott a budapesti vk-döntőben tett sportszerű cselekedetéért, egyéniben és csapatban is világbajnok lett, emellett vezeti a Vasas vívószakosztályát, és elfogadták a jelentkezését a NOB sportolói bizottságába (oda Párizsban szavazhatják be), közben profi előadó is.

A Forbes-lista dobogójának legalsó fokán Gulácsi Péter végzett, a magyar válogatott kapusa közösségi médiás jelenlétben hat, üzleti potenciálban öt ponttal kapott kevesebbet Szilágyinál. Kiemelték róla, hogy Instagramon és Facebookon is több mint 200 ezren követik, megválogatja, kinek és mikor ad interjút, s tudatosan építi karrierjét, emellett rengeteget jótékonykodik.

Hosszú Katinka számára az elmúlt négy év már inkább arról szólt, hogy azzal foglalkozzon, amivel a sport mellett nem volt ideje – fogalmaz a Forbes úszóklasszisunk „visszaesése” kapcsán.

A 25-ös listáján 10 sportoló is labdarúgó, rajtuk kívül négy úszó, két-két kosárlabdázó, teniszező, vízilabdázó és kerékpáros, valamint egy-egy kézilabdázó, autóversenyző, illetve vívó van még, s először fordult elő, hogy a legjobb 25 között nincs kajak-kenus, a Liu testvérek pedig országváltásuk miatt kerültek le a listáról, melyre Schäfer András először került fel, ráadásul az előkelő, ötödik helyre.

A LEGÉRTÉKESEBB MAGYAR SPORTOLÓK A FORBES SZERINT (PONTSZÁMOK ÉS INDOKLÁS IDE KATTINTVA)

1. SZOBOSZLAI DOMINIK

2. SZILÁGYI ÁRON

3. GULÁCSI PÉTER

4. HOSSZÚ KATINKA

5. SCHÄFER ANDRÁS

6. MILÁK KRISTÓF

7. SALLAI ROLAND

8. SZALAI ATTILA

9. WILLI ORBÁN

10. VALTER ATTILA

11. FUCSOVICS MÁRTON

12. HANGA ÁDÁM

13. RASOVSZKY KRISTÓF

14. MICHELISZ NORBERT

15. DIBUSZ DÉNES

16. JUHÁSZ DORKA

17. LÉKAI MÁTÉ

18. KAPÁS BOGLÁRKA

19. VARGA BARNABÁS

20. KERKEZ MILOS

21. GAZDAG DÁNIEL

22. MAROZSÁN FÁBIÁN

23. VARGA DÉNES

24. VAS KATA BLANKA

25. VOGEL SOMA