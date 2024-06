Nemzeti Sportrádió: visszatér a magyar rádiózás legendája

Az elődről, a Sportrádióról:

„Tisztelgünk a Sportrádió előtt, a két és fél évig működő előd hagyományait továbbvisszük, de a Nemzeti Sportrádió egy új projekt, nem jogutódja a Sportrádiónak, nincs jogfolytonosság. A közmédiának már évekkel ezelőtt volt egy ilyen elképzelése, hogy jó lenne, ha a sportportfólió kiegészülhetne egy rádióval.”

A közmédiához való csatlakozás jelentőségéről:

„A közmédiához csatlakozással hatalmas mértékben kiszélesedtek a lehetőségeink. Először is tág tere van a keresztpromóciónak, úgy az M4 Sport csatornán, mint a közmédia internetes felületein hirdethetjük és hirdetjük is már a Nemzeti Sportrádiót. Másrészt kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság a magyar válogatottal, a Nemzeti Sportrádió beindulásával egyszerre, és itt van a küszöbön a párizsi olimpia; mindkét helyszínről lesznek közvetítéseink. Ott lesznek a riportereink, élőben közvetítjük ezeket az óriási érdeklődésre számot tartó eseményeket. Ha mondjuk Vámos Mártonék bejutnak a férfi vízilabdatorna döntőjébe, akkor felidézhetjük a hangarchívumunk segítségével a tragikus módon elveszített 1972-es, vagy a dicsőségesen megnyert 2004-es olimpiai döntőt, majd odakapcsolunk élőben a párizsi helyszínre. Egészen egyedi módon fogjuk tudni összekötni a régmúltat a jelennel.”

A műsorstruktúráról:

„A Sportrádió nem rendelkezett közvetítési jogokkal, ezért nem tehetett mást, mint hogy élt a pillanatnak. Tehát behívta az éppen aktuális esemény hősét vagy annak az edzőjét egy beszélgetésre, amit a Nemzeti Sport sportági felelőse folytatott le az illetővel. Ehhez képest most összehasonlíthatatlanul kitágulnak a lehetőségeink. A régi Sportrádiónak volt két nagyon értékes műsora, a reggel 6-tól 10-ig hallható reggeli sáv, majd 16 órától a Hazafutás. A kettő közötti időszakot akár nevezhetnénk üresjáratnak is, bár nem volt az, szóval ezt az időszakot nem sportos blokkokkal töltöttük ki. Ide most belép a Visszajátszás című műsorunk, amely a magyar sportlegendárium elképesztően gazdag múltjából táplálkozik, azt dolgozza fel az MTVA hangarchívumának felhasználásával. Meg is van már a műsortervünk. Este pedig beindul a Nemzeti Sportkör.”

„Az idősebb generációból, amikor meghallja ezt a szót, hogy körkapcsolás, szentimentális élmények tolulnak fel. Csodálatos találmány volt ez annak idején. Amikor felhangzott a szlogen: „Körkapcsolás következik bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről!” Hát ilyenkor görcsbe rándult az ember gyomra, hogy is áll a kedvenc csapatunk félidőben? És amikor meghallottuk Takács Árpád hangját Győrből, hogy „Tíz-tizenötezer szurkoló sütkérezik itt a Rába partján, már csak a játék sava-borsa, a gól hiányzik”, akkor felgyorsult a pulzusunk. És alig vártuk már, hogy Ózdra kapcsoljanak, hogy megtudjuk, miként is áll az Ózd–Fradi.”

„Lesz egy délutáni magazinműsorunk is, teletűzdelve podcastekkel, interjúkkal, portrékkal, amelyek nem pillanatnyi aktualitásokkal foglalkoznak, hanem színekkel, mélyebb sporttartalmakkal, elemzésekkel. Ezt követi majd a Hazafutás, illetve négy és öt óra között a Sportkör, amelyben három sportújságíró veséz ki egy nagy érdeklődésre számot tartó témát. Ez volt a régi Sportrádió egyik leghallgatottabb műsora, ezt természetesen megtartjuk.”

A műsorvezetőkről:

„A reggeli-délelőtti magazinműsort Risztov Éva és Harsányi Levente vezette, rájuk ezután is számít a Nemzeti Sportrádió, beszáll melléjük Csisztu Zsuzsa és Németh Kornél. Lantos Gábor, aki a régi Sportrádió egyik oszlopa volt, hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy június 14. után nem folytatja a munkát a Nemzeti Sportrádiónál.” (…) Hadd szolgáljak egy – remélem, nem csak kettőnk számára – örömteli hírrel: sikerült megnyernünk a magyar rádiózás, és ezen belül a sportrádiózás legendáját, Vass István Zoltánt, hogy reaktiválja magát – mondta Ballai. – Személyesen meglátogattam Csolnokon, és miután felvázoltam neki a Nemzeti Sportrádió műsorstruktúráját, nagy örömömre igent mondott a felkérésre. És még egy szívet melengető bejelentés: a Nemzeti Sportrádió hangja a legszebben beszélő magyar rádiós, a Kazinczy-díjas Novotny Zoltán lesz!

