Strandröplabda Pro Tour: Villám és Kun megnyerte a budapesti versenyt

Másodszor jutott a legjobb négy közé magyar páros a honi – számos névváltozáson átment – nemzetközi strandröplabda-torna 2018 óta íródó történetében. Egy évvel ezelőtt Hajós Artúr és Stréli Bence lett harmadik a férfiak között a Budapest Gardenben, míg szombaton Kun Stefánia és Villám Lilla harcolta kiaz elődöntőbe kerülést. Az idei országos bajnok és 21 év után hazánkat az Európa-bajnokságon is képviselő kettős a pénteki csoportkörben előbb egy kanadai, majd egy brazil párost legyőzve jutott egyből a legjobb nyolc közé, ahol aztán szombaton egy svéd kettős ellen, a döntő játszmában harcolták ki az elődöntőbe kerülést.

Vasárnap délelőtt remek időjárás és közönség – gyakorlatilag telt ház – fogadta a magyar lányokat a Vasvári testvéreket búcsúztató dán Astrid Mellmölle és Clara Windeleff ellen. Azonban a vendégek gyorsan lehűtötték a szurkolókat, mert 21:18-ra megnyerték az első játszmát. Ráadásul a másodikban is óriási csatára és ráadásra kényszerítették a magyar lányokat, akik gyakorlatilag kötéltáncot jártak, hiszen, ha ezt is elvesztik, akkor azzal a döntős álmoknak is vége. Azonban a hatalmas küzdelem végén 25:23-ra a mieink diadalmaskodtak, így következhetett a harmadik játszma. Ez sem volt éppen sétagalopp, ez is csak a ráadásban dőlt el, de végül Stefi és Lilla győzött 18:16-ra.

Kérdés, hogy a maratoni hosszúságú elődöntő mennyire fárasztotta le a mieinket? Féltettük is őket, pláne, látva az elődöntőt, ahol a dánok még az első szettben tudták tartani magukat egy litván kettős ellen, a másodikban azonban teljesen elfáradva szétestek és végül meg kellett elégedniük a negyedik hellyel.

A norvég Nina Pavlova és Helland-Hansen Sunniva hasonló utat járt be, mint a magyar kettős: a csoportban többek között Gubik Hannát és Szabó Izabellát legyőzve, mindössze egy szettet veszítve, magabiztos teljesítménnyel jutottak el a fináléig. Ráadásul jól kezdtek, az elején még vezettek is, azonban nem nagyon tudtak mit kezdeni Villám blokkjával, aki igazán elemében volt, amikor pedig mégis átjutott rajta a labda, akkor Kun szedte össze azt. Idővel aztán egyre többet hibáztak a norvégok, s bár leszakítani nem sikerült őket, kettőnél közelebb sem tudtak kerülni a magyar lányokhoz, akik végül 21:18-ra hozták az első felvonást.

A másodikban pedig már az történt, amit a mieink akartak, hűvös profizmussal szerezték egymás után a pontjaikat, a norvégok pedig ekkor már csak asszisztálni tudtak. Végül kilenc (!) mérkőzéslabdája volt a mieinknek, de csak egyre volt szükség a végső diadalhoz.

Kun Stefánia és Villám Lilla a verseny történetének első magyar győztese lett, ráadásul idehaza félelmetes az idei mérlegük: öt-öt mérkőzést megnyerve diadalmaskodtak a tatai ob-fordulón, az országos bajnokságon és most a Pro Tour-tornán is a Budapest Gardenben, egyedül a városligeti Nemzetek Kupája döntőjében kaptak ki egyszer a végső győztes ukránoktól, két győzelem mellett.

„Fantasztikus volt az a támogatás, amit a hazai közönség adott nekünk, a legnehezebb helyzetekben, a dánok elleni döntővel felérő meccsen sokszor nekik köszönhetően tudtunk kikászálódni a gödörből – mondta el a finálé után Villám Lilla, – azt hiszem, hogy ez az új kedvenc versenyhelyszínünk. Ez a negyedik érmünk ilyen szintű nemzetközi versenyen és nagyon örülök, hogy hazai közönség előtt állhattunk fel a dobogó tetejére.”

Ő ugyan pihenhet most egy hetet, ám Kunra újabb megmérettetés vár. „Hétfőn utazunk Madridba, ahol az U22-es Európa-bajnokságon indulok Honti-Majoros Chiarával. A tavalyi U21-es vb-n a legjobb európai párosként lettünk negyedikek, úgyhogy ez az eredmény kötelez. Aztán nekem is lesz egy hét pihenőm, de októberben már a klub Európa-kupa selejtezőjét rendezik majd, amelyen tavaly ezüstérmesek lettünk…” – nyilatkozta a 20 éves játékos.

STRANDRÖPLABDA PRO TOUR FUTURES-VIADAl, BUDAPEST

Férfiak

Végeredmény: 1. Ivan Lihackij, Rihard Lihackij (ukrán), 2. Dimitar Mehandzsijszki, Dimitar Kalcsev (bolgár), 3. Szerhij Popov, Illja Tyurin (ukrán), 4. Michael Klemen, Elias Holzinger (osztrák)

Nők

Elődöntő: Kun, Villám–Mellmölle, Windeleff 2:1 (–18, 23, 16)

Döntő: Kun, Villám–Pavlova, Sunniva 2:0 (17, 11)

Végeredmény: Kun Stefánia, Villám Lilla, 2. Nina Pavlova, Helland-Hansen Sunniva (norvég), 3. Skalve Krizanauskaite, Rugile Grudzinskaite (litván), 4. Astrid Mellmölle, Clara Windeleff (dán)