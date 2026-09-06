NB II: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GA 0–0

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Halmai Kristóf, Végh Márton)

CSÁKVÁR: Bozó – Vas B., Lakatos K., Lorentz, Schmidtka, Helembai – Radics, Dencinger, Ásványi – Pesti, Somfalvi. Vezetőedző: Berndt András

SZEGED: Illés B. – Sándor, Rjaskó, Széles – Vágó L. – Márkvárt, Postobányi, Miskolczi, Mikló – Zimonyi, Haragos. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés, s meglátjuk, mire megy a rosszul rajtoló, egymás után három vereséget szenvedő Csákvár a Szeged ellen.