Nemzeti Sportrádió

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NB I: Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1–0

NB II: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád GA

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.09.06. 16:31
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Csákvár NB II élő közvetítés Szeged
A labdarúgó NB II 7. fordulójában a 15. helyezett Csákvár a tizenegyedik Szegedet látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GA 0–0
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Halmai Kristóf, Végh Márton)
CSÁKVÁR: Bozó – Vas B., Lakatos K., Lorentz, Schmidtka, Helembai – Radics, Dencinger, Ásványi – Pesti, Somfalvi. Vezetőedző: Berndt András
SZEGED: Illés B. – Sándor, Rjaskó, Széles – Vágó L. – Márkvárt, Postobányi, Miskolczi, Mikló – Zimonyi, Haragos. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés, s meglátjuk, mire megy a rosszul rajtoló, egymás után három vereséget szenvedő Csákvár a Szeged ellen.

 

Csákvár NB II élő közvetítés Szeged
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