Kangyal Balázs: Sofron és Tóth is megállja majd a helyét az ICEHL-ben

Bő két hét, és a magyar csapatok megkezdik a jeges felkészülést az új idényre, a sportág honi történetében először két csapatnak is szurkolhatunk az ICEHL-ben, a Hydro Fehérvár AV19 mellett az FTC-Telekom is részt vesz az osztrák központú hokiligában. A Ferencváros játékosállománya az utóbbi napokban komolyan megerősödött, két válogatott jégkorongozót igazolt Fodor Szabolcs együttese. Tóth Richárd és Sofron István is a zöld-fehéreknél folytatja. Tóth nyolc, míg Sofron harmincöt pontot szerzett az előző Erste Liga-idényben a BJA HC színeiben.

„Több játékosommal is kiváló viszonyt ápolok, így tisztában vagyok a velük kapcsolatos szituációkkal – mondta a Nemzeti Sportnak Kangyal Balázs, a BJA HC vezetőedzője. – Tudtam, hogy Sofinak még milyen céljai vannak, és annak idején milyen lehetőségei hiúsultak meg, vagy esetleg mik adódtak most. Szeretett volna magasabb szinten szerepelni, a mostani egy jó lehetőség, hogy ha már a Fehérvár nem választotta őt, akkor a Ferencvárosban bizonyíthat ugyanabban a ligában. Minden szempontból érthető döntést hozott, remélem, megtalálja az a pontot az i-n, amelyet a karrierjére még fel szeretne rakni. Mindenki ismeri a kvalitásait, ismeri az edzői stáb is. Ricsivel és a korosztályukkal sokat dolgoztam, amikor még nagyon fiatalok voltak. Ez olyan lehetőség neki, ami utat mutathat a jövőre nézve is. Az ilyen kaliberű játékosok, mint ők, igenis meg tudják állni a helyüket az ICEHL szintjén is. Emberileg róla is csak a legjobbakat mondhatom, a Ferencváros számára jó választás ő is. Mi ugyan ezzel a két játékossal kevesebbek leszünk, de itt van újabb két magyar jégkorongozó, aki magasabb szintre igazolt tőlünk, ez minket is dicsér.”