Monte-Carlo rali: Solberg második futamgyőzelme

A svéd Oliver Solberg nyerte meg a világbajnokság idénynyitó futamát, a vasárnap véget érő Monte-Carlo ralit, ezzel pályafutása második futamgyőzelmét aratta.
A kétszeres világbajnok norvég Petter Solberg fia első sikerét tavaly Észtországban aratta. A Toyotával versenyző, 24 éves svéd mögött márkatársa, a brit Elfyn Evans végzett, a dobogó harmadik fokára a vb-címvédő francia Sébastien Ogier állhatott.
A rali-világbajnokság második futamát február közepén rendezik Svédországban.
RALI-VILÁGBAJNOKSÁG
MONTE-CARLO RALI (17 gyorsasági szakasz, 339.15 km)
1. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota GR Yaris Rally1) 4:24:59.0 óra
2. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota GR Yaris Rally1) 51.8 másodperc hátrány
3. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota GR Yaris Rally1) 2:02.2 p h.
