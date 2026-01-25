Nemzeti Sportrádió

Monte-Carlo rali: Solberg második futamgyőzelme

2026.01.25. 16:29
Oliver Solberg nyerte a Monte-Carlo ralit (Fotó: Getty Images)
Oliver Solberg rali világbajnokság Monte-Carlo rali
A svéd Oliver Solberg nyerte meg a világbajnokság idénynyitó futamát, a vasárnap véget érő Monte-Carlo ralit, ezzel pályafutása második futamgyőzelmét aratta.

A kétszeres világbajnok norvég Petter Solberg fia első sikerét tavaly Észtországban aratta. A Toyotával versenyző, 24 éves svéd mögött márkatársa, a brit Elfyn Evans végzett, a dobogó harmadik fokára a vb-címvédő francia Sébastien Ogier állhatott.

A rali-világbajnokság második futamát február közepén rendezik Svédországban.

RALI-VILÁGBAJNOKSÁG
MONTE-CARLO RALI (17 gyorsasági szakasz, 339.15 km)
1. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota GR Yaris Rally1) 4:24:59.0 óra
2. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota GR Yaris Rally1) 51.8 másodperc hátrány
3. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota GR Yaris Rally1) 2:02.2 p h.

 

