Visszavonul a ralitól a kétszeres világbajnok finn pilóta

A finn pilóta – aki október elsején volt 25 éves – fiatal kora ellenére komoly sikereket tudhat maga mögött. Öt évvel ezelőtti bemutatkozásakor, pályafutása második futamán, Svédországban harmadikként végzett, így a WRC történetének legfiatalabb dobogósa lett – abban az évben az ötödik helyen zárt összetettben. A következő kiírásban az észt ralin diadalmaskodott, ezzel pedig a WRC legfiatalabb futamgyőztesévé vált, és 2021-ben a végelszámolásnál negyedik volt. A 2022-es vb-t 22 évesen és egynaposan nyerte meg, ezzel a legfiatalabb világbajnok lett. Aztán a 2023-as vb-n is győzött, tavaly hetedik volt, idén pedig három futammal a vége előtt a harmadik helyen áll 203 ponttal. Az éllovas francia Sébastien Ogier 224, a második brit Elfyn Evans pedig 222 pontos.

„A döntés nem volt könnyű, de már egy ideje érlelődött bennem. Mivel ilyen idősen már ennyi mindent elértem a raliban, elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen más lehetőségeim lennének, és milyen más kihívásokkal szeretnék szembenézni. Tudom, hogy a raliból egyenesen a mélyvízbe ugrok, de nagyon várom már!” – mondta az eddig 17 futamon diadalmaskodó, 26-szor dobogós, 260 gyorsasági szakaszon első Rovanperä, aki jövőre a Toyotával a japán Szuper Formula-sorozatban versenyez együléses autóval.