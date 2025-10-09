Nemzeti Sportrádió

Visszavonul a ralitól a kétszeres világbajnok finn pilóta

Vágólapra másolva!
2025.10.09. 12:37
null
Kalle Rovanperä új kihívásokar keres (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szuper Formula világbajnok rali világbajnokság Kalle Rovanperä
A kétszeres világbajnok Kalle Rovanperä az idény végén befejezi ralis pályafutását és a jövőben pályaversenyző lesz a Toyotánál.

A finn pilóta – aki október elsején volt 25 éves – fiatal kora ellenére komoly sikereket tudhat maga mögött. Öt évvel ezelőtti bemutatkozásakor, pályafutása második futamán, Svédországban harmadikként végzett, így a WRC történetének legfiatalabb dobogósa lett – abban az évben az ötödik helyen zárt összetettben. A következő kiírásban az észt ralin diadalmaskodott, ezzel pedig a WRC legfiatalabb futamgyőztesévé vált, és 2021-ben a végelszámolásnál negyedik volt. A 2022-es vb-t 22 évesen és egynaposan nyerte meg, ezzel a legfiatalabb világbajnok lett. Aztán a 2023-as vb-n is győzött, tavaly hetedik volt, idén pedig három futammal a vége előtt a harmadik helyen áll 203 ponttal. Az éllovas francia Sébastien Ogier 224, a második brit Elfyn Evans pedig 222 pontos.

„A döntés nem volt könnyű, de már egy ideje érlelődött bennem. Mivel ilyen idősen már ennyi mindent elértem a raliban, elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen más lehetőségeim lennének, és milyen más kihívásokkal szeretnék szembenézni. Tudom, hogy a raliból egyenesen a mélyvízbe ugrok, de nagyon várom már!” – mondta az eddig 17 futamon diadalmaskodó, 26-szor dobogós, 260 gyorsasági szakaszon első Rovanperä, aki jövőre a Toyotával a japán Szuper Formula-sorozatban versenyez együléses autóval.

 

Szuper Formula világbajnok rali világbajnokság Kalle Rovanperä
Legfrissebb hírek

Paraatlétikai vb: Ekler Luca világcsúccsal aranyérmes távolugrásban

Atlétika
2025.10.01. 15:20

Visszavonult a német válogatottal világbajnok védő

Minden más foci
2025.09.20. 11:00

Hazai sikerrel zárult a Finn-rali

Egyéb autó-motor
2025.08.03. 15:08

Portugál rali: Ogier hetedik diadala a versenyen

Egyéb autó-motor
2025.05.18. 18:36

Rovanperä győzött a Kanári-szigetek ralin

Egyéb autó-motor
2025.04.27. 16:03

Kalle Rovanperä győzött a Chile ralin

Egyéb autó-motor
2024.09.29. 20:21

Finn-rali: Rovanperä balesete után Ogier nyerte a versenyt

Egyéb autó-motor
2024.08.04. 16:05

Lett rali: a címvédő Rovanperä győzött

Egyéb autó-motor
2024.07.21. 15:05
Ezek is érdekelhetik