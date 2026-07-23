Nemzeti Sportrádió

Egyértelmű volt, hogy elvállalom – Sótonyi László a kapitányi kinevezéséről

H. Á.H. Á.
2026.07.23. 14:35
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Sótonyi László az új kapitány (Fotó: Kovács Péter)
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Sótonyi László kézilabda NSO Tv
Mint arról beszámoltunk, a Magyar Kézilabda-szövetség csütörtökön bejelentette, hogy Sótonyi László veszi át a férfiválogatott irányítását. A bejelentés után a juniorválogatottal a minap Európa-bajnokságot nyerő szakemberrel beszélgettünk.

A csütörtökön a magyar férfi kézilabda-válogatott élére kinevezett új szövetségi kapitány Sótonyi László nem sokat gondolkodott rajta, hogy rábólintson a szövetség felkérésére, hiszen úgy gondolja, minden edző arról álmodik, hogy egyszer felkérjék hazája válogatottjának irányítására. Az új szakvezető arról is beszélt az NSO Tv-nek adott interjújában, hogy milyen játékot szeretne látni a csapatánál, és mi az, amit a lehető leghamarabb szeretne megváltoztatni a gárdánál.

 

 

Sótonyi László kézilabda NSO Tv
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