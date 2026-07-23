Egyértelmű volt, hogy elvállalom – Sótonyi László a kapitányi kinevezéséről

A csütörtökön a magyar férfi kézilabda-válogatott élére kinevezett új szövetségi kapitány Sótonyi László nem sokat gondolkodott rajta, hogy rábólintson a szövetség felkérésére, hiszen úgy gondolja, minden edző arról álmodik, hogy egyszer felkérjék hazája válogatottjának irányítására. Az új szakvezető arról is beszélt az NSO Tv-nek adott interjújában, hogy milyen játékot szeretne látni a csapatánál, és mi az, amit a lehető leghamarabb szeretne megváltoztatni a gárdánál.