MotoGP: Marco Bezzecchi győzött a Brazil Nagydíjon is

2026.03.22. 21:05
Megint Bezzecchi győzött (Fotó: AFP)
MotogGP gyorsaságimotoros világbajnokság Marco Bezzecchi
A thaiföldi szezonnyitó után Marco Bezzecchi nyerte vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság idei második futamát, a Brazil Nagydíjat is a királykategóriában.

A 27 éves versenyző ezzel sorozatban a negyedik sikerét aratta a MotoGP-ben, mivel az előző idény utolsó két versenyén is ő diadalmaskodott.  Ezzel ő lett az Aprilia történetében az első, akinek ez sikerült.

A címvédő spanyol Marc Márquez csupán a negyedik helyen végzett. 

A második helyen a 2024-es világbajnok, spanyol Jorge Martin, a harmadikon pedig az olasz Fabio Di Giannantonio zárt. A futamot az aszfalt elhasználódása miatt 31-ről 23 körösre rövidítették az Ayrton Sennáról elnevezett pályán, a MotoGP több mint két évtized után tért vissza Brazíliába. 

A következő versenyre a jövő hétvégén kerül sor a texasi Austinban.

MOTOGP
1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 30:19.760 perc 
2. Jorge Martin (spanyol, Aprilia) 3.231 mp hátrány 
3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46) 3.780 mp h. 
Az állás: 1. Bezzecchi 56 pont, 2. Martin 45, 3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 42

MOTO2
1. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 35:46.182 perc 
2. Daniel Munoz (spanyol, Kalex) 1.226 mp h. 
3. Manuel Gonzalez (spanyol, Boscoscuro) 3.916 mp h. 
Az állás: 1. Holgado 33 pont, 2. Munoz 24, 3. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 20

MOTO3
1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 20:28.535 perc 
2. Adrian Fernandez (spanyol, KTM) 4.133 mp h. 
3. Valentin Perrone (argentin, KTM) 4.315 mp h.
Az állás: 1. Quiles 45 pont, 2. Marco Morelli (argentin, KTM) 28, 3. Veda Pratama (indonéz, Honda) 27

 

