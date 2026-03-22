MotoGP: Marco Bezzecchi győzött a Brazil Nagydíjon is

A 27 éves versenyző ezzel sorozatban a negyedik sikerét aratta a MotoGP-ben, mivel az előző idény utolsó két versenyén is ő diadalmaskodott. Ezzel ő lett az Aprilia történetében az első, akinek ez sikerült.

A címvédő spanyol Marc Márquez csupán a negyedik helyen végzett.

A második helyen a 2024-es világbajnok, spanyol Jorge Martin, a harmadikon pedig az olasz Fabio Di Giannantonio zárt. A futamot az aszfalt elhasználódása miatt 31-ről 23 körösre rövidítették az Ayrton Sennáról elnevezett pályán, a MotoGP több mint két évtized után tért vissza Brazíliába.

A következő versenyre a jövő hétvégén kerül sor a texasi Austinban.

MOTOGP

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 30:19.760 perc

2. Jorge Martin (spanyol, Aprilia) 3.231 mp hátrány

3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46) 3.780 mp h.

Az állás: 1. Bezzecchi 56 pont, 2. Martin 45, 3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 42

MOTO2

1. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 35:46.182 perc

2. Daniel Munoz (spanyol, Kalex) 1.226 mp h.

3. Manuel Gonzalez (spanyol, Boscoscuro) 3.916 mp h.

Az állás: 1. Holgado 33 pont, 2. Munoz 24, 3. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 20

MOTO3

1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 20:28.535 perc

2. Adrian Fernandez (spanyol, KTM) 4.133 mp h.

3. Valentin Perrone (argentin, KTM) 4.315 mp h.

Az állás: 1. Quiles 45 pont, 2. Marco Morelli (argentin, KTM) 28, 3. Veda Pratama (indonéz, Honda) 27