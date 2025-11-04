Nemzeti Sportrádió

Ecclestone az IndyCart javasolja Mick Schumachernek

2025.11.04. 13:47
Mick Schumachert nem látjuk már az F1-ben versenyezni? (Fotó: Getty Images)
Bernie Ecclestone IndyCar Mick Schumacher
Bernie Ecclestone, a Formula–1 korábbi vezetője szerint Mick Schumachernek a tengerentúli IndyCar-sorozatban kellene folytatnia pályafutását.

„Szerintem ez nagyszerű ötlet, és a legjobb megoldás lenne neki. A Schumacher név biztosan nem olyan megterhelő számára Amerikában, mint Európában” – nyilatkozta a 95 esztendős üzletember, az autósport egyik legnagyobb bennfentese, Bernie Ecclestone.

A brit milliárdos kifejtette, Amerikában fényes jövő áll a hétszeres Formula–1-es világbajnok Michael Schumacher fia előtt, aki októberben az Egyesült Államokban tesztelte az IndyCar autóit. Akkor a 26 éves pilóta úgy nyilatkozott, hogy több opciója is van 2026-ra, s ezek közül az egyik az IndyCar.

"Luca: Seeing Red" World Premiere at Everyman The Whiteley
A 95 éves Bernie Ecclestone (Fotó: Getty Images)

Mick Schumacher 2021-ben és 2022-ben erősítette az F1-es Haas csapatot, legutóbb pedig a Mercedes tartalék pilótája volt, emellett hosszú távú autóversenyeken indult az Alpine istállóval.

 

