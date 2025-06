Button, Kubica, Magnussen, Rossi – 16 órakor rajtol a legendás Le Mans-i 24 órás

Hamarosan felbőgnek a motorok a legendás Le Mans-i versenypályán, és megkezdődik a 24 órás nagyüzem a világ egyik leghíresebb autósportos eseményén. A helyszínre már pénteken is tízezrével érkeztek a rajongók, akik a nap fénypontjaként körbegyalogolhatták vagy megfelelő felszerelés esetén körbebiciklizhették az aszfaltcsíkot.

Ezúttal is három kategória képviselői csapnak össze a szombaton 16 órakor rajtoló viadalon, de azért a legnagyobb figyelem szokás szerint a legrangosabb géposztály, az úgynevezett Hypercar küzdelmét övezi. Ebben nyolc különböző márka 21 autója képviselteti magát (Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Alpine, BMW, Aston Martin, Peugeot), vagyis egyértelműen látszik, hogy a 2021-ben érvénybe léptetett új szabályok igazán vonzók a nagy autógyártók szemében.

Bár a rajongók kissé fanyalogva fogadták, hogy a domináns időszakokat elkerülendő bevezették a teljesítménykiegyenlítő rendszert a ballasztsúlyokkal, összességében az izgalmaknak jót tett és a gyártói sokszínűséghez is hozzájárult. Egy autót egyébként három pilóta vezet felváltva – egyhuzamban legfeljebb hat óra lehet a penzum. Noha az összteljesítményben az autó nyom a legtöbbet a latban, ne becsüljük alá a versenyzői faktort, hiszen óriási kihívás helytállni a szélsőséges körülmények között. A tempó elérheti a 350 km/órát, miközben a lassabb kategória lekörözöttjeit is kerülgetni kell olykor lehetetlen látási viszonyok között (pl. éjszaka esőben vagy a vakító napfelkeltében, naplementében). A több mint 13 kilométer hosszú pálya is teljes koncentrációt igényel, a villámgyors egyenes szakaszok mellett ugyanis technikás részek is vannak.