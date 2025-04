Autós hegyi Európa-bajnokság: az ötödik helyen végzett Nagy Norbert Ausztriában

Az Eb-sorozat egyik legnagyobb mezőnyét felvonultató futamon a magyar versenyző ismét értékes pontokat szerzett a 4-es kategóriában, amelyben idén először méreti meg magát.

„Minden rendben volt, de azért szerettem volna kicsit jobb eredményt elérni. Az ötödik hely most egy szoros mezőnyben nagyon jó teljesítmény. Az autóval még vannak kisebb-nagyobb problémák, és nekem is idő kell, hogy teljesen hozzászokjak az új technikához. Ennek ellenére már most sokkal gyorsabb vagyok, mint tavaly” – értékelt Nagy Norbert.

Az idei szezonban Nagy egy új, turbómotoros BMW-vel versenyez, amely teljesen más vezetési stílust igényel, mint amit eddig megszokott.

„Két másodperc a lemaradásom az élmezőnytől, ami ebben az erős kategóriában az ötödik helyet jelenti. Ez nem sok, lőtávolon belül vagyunk. Tudjuk, min kell még dolgoznunk, és hosszú még az év” – tette hozzá a 30 éves autóversenyző, aki pályafutása huszonegyedik szezonját teljesíti idén.

Nagy Norbert számára az év eleje sikeresen indult: a szezonnyitó francia futamon, Saint-Jean-du-Gard-ban kategóriája második helyét szerezte meg.

Az Európa-bajnokság következő futamára két hét múlva Portugáliában, Bragában kerül sor.