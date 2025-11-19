Női kézilabda Európa-liga: az MKC a második, az Esztergom a harmadik kalapból várja a sorsolást

A sorozatban két magyar csapat is érdekelt, a Motherson Mosonmagyaróvári KC valamint a MOL Esztergom – előbbit a második, utóbbit a harmadik kalapba rangsorolták. A csoportkörben összesen 16 csapat vesz majd részt, a sorsolást csütörtökön magyar idő szerint 11 órától rendezik.

A 16 résztvevőt négy négyes csoportba sorsolják, a szabályok szerint azonos nemzetiségű csapatok nem kerülhetnek össze.

A csoportkör hat fordulóból áll, melyeket 2026. január 10. és február 22. között bonyolítanak le. Innen a csoportok első két helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A két mérkőzésből álló negyeddöntők négy győztese bejut a 2026. május 16-17-én megrendezésre kerülő négyes döntőbe.

A kalapbeosztás

1. kalap: Nyköbing Falster Handbold, Thüringer HC, Tertnes Bergen, CSM Corona Brasov

2. kalap: Viborg HK, HSG Blomberg-Lippe, Motherson Mosonmagyaróvári KC, CS Rapid Bucuresti

3. kalap: HC Lokomotiva Zagreb, JDA Bourgogne Dijon Handball, MOL Esztergom, CS Minaur Baia Mare

4. kalap: Chambray Touraine Handball, VfL Oldenburg, Larvik Handballklubb, Zaglebie Lubin