Női kézilabda Európa-liga: az MKC a második, az Esztergom a harmadik kalapból várja a sorsolást

2025.11.19. 17:38
Fotó: EHF
A selejtezők befejeztével teljessé vált a női kézilabda Európa-liga 2025–2026-os idényének mezőnye. A csoportkör holnapi (csütörtöki) sorsolása előtt az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) nyilvánosságra hozta a kalapokat.

A sorozatban két magyar csapat is érdekelt, a Motherson Mosonmagyaróvári KC valamint a MOL Esztergom – előbbit a második, utóbbit a harmadik kalapba rangsorolták. A csoportkörben összesen 16 csapat vesz majd részt, a sorsolást csütörtökön magyar idő szerint 11 órától rendezik.

A 16 résztvevőt négy négyes csoportba sorsolják, a szabályok szerint azonos nemzetiségű csapatok nem kerülhetnek össze.

A csoportkör hat fordulóból áll, melyeket 2026. január 10. és február 22. között bonyolítanak le. Innen a csoportok első két helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A két mérkőzésből álló negyeddöntők négy győztese bejut a 2026. május 16-17-én megrendezésre kerülő négyes döntőbe.

A kalapbeosztás
1. kalap: Nyköbing Falster Handbold, Thüringer HC, Tertnes Bergen, CSM Corona Brasov
2. kalap: Viborg HK, HSG Blomberg-Lippe, Motherson Mosonmagyaróvári KC, CS Rapid Bucuresti
3. kalap: HC Lokomotiva Zagreb, JDA Bourgogne Dijon Handball, MOL Esztergom, CS Minaur Baia Mare 
4. kalap: Chambray Touraine Handball, VfL Oldenburg, Larvik Handballklubb, Zaglebie Lubin

 

