Hársfalvi Júlia: Van keresnivalónk a topcsapatok ellen is – videó

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitány november elején hirdette ki a nemzeti csapat szűkített, 18 fős keretét a világbajnokságra, s ott volt benne Fodor Csenge is, a balszélső azonban megsérült, ezért nem lehet ott a tornán. Fodor combizomsérülést szenvedett, ezért nem tarthat a válogatottal, a keretben Hársfalvi Júlia váltja, aki kedden csatlakozott társaihoz.

A Nemzeti Sport Hársfalvi Júliát kérdezte a jövő héten kezdődő világbajnokság előtt: A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir A VÁLOGATOTT PROGRAMJA POSTEN-KUPA, NORVÉGIA

November 20., csütörtök, Straume

20.30: Magyarország–Szerbia

November 22., szombat, Straume

16.45: Norvégia–Magyarország

November 23., vasárnap, Straume

14.00: Magyarország–Spanyolország NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer-szigetek, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán A magyar válogatott csoportmérkőzései

November 27.: Magyarország–Szenegál

November 29.: Irán–Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc