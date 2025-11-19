Hársfalvi Júlia: Van keresnivalónk a topcsapatok ellen is – videó

Nemzeti Sportrádió

2025.11.19. 18:17
Hársfalvi Júlia (balra) optimista a világbajnokság előtt (Fotó: Török Attila)
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitány november elején hirdette ki a nemzeti csapat szűkített, 18 fős keretét a világbajnokságra, s ott volt benne Fodor Csenge is, a balszélső azonban megsérült, ezért nem lehet ott a tornán. Fodor combizomsérülést szenvedett, ezért nem tarthat a válogatottal, a keretben Hársfalvi Júlia váltja, aki kedden csatlakozott társaihoz.

A Nemzeti Sport Hársfalvi Júliát kérdezte a jövő héten kezdődő világbajnokság előtt:

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A VÁLOGATOTT PROGRAMJA

POSTEN-KUPA, NORVÉGIA
November 20., csütörtök, Straume
20.30: Magyarország–Szerbia
November 22., szombat, Straume
16.45: Norvégia–Magyarország
November 23., vasárnap, Straume
14.00: Magyarország–Spanyolország

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer-szigetek, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 27.: Magyarország–Szenegál
November 29.: Irán–Magyarország
December 1.: Magyarország–Svájc

 

Ezek is érdekelhetik