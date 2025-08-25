Nemzeti Sportrádió

„Fantasztikus volt ez az egy kör” – Talmácsi Gábor újra világbajnok motorja nyergébe pattant

V. SZ.V. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 12:42
null
Talmácsi Gábor a Magyar Nagydíjon (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
MotoGP Balaton Park Cicuit Talmácsi Gábor
Hazánk legismertebb és legsikeresebb motorversenyzője, Talmácsi Gábor, a 2007-es idény 125 köbcentiméteres kategóriájának világbajnoka vasárnap, a királykategória rajtja előtt tett egy tiszteletkört a Balaton Park Circuit versenypályán – stílusosan azzal az Apriliával, amellyel 18 évvel ezelőtt világbajnok lett.

„Fantasztikus volt ez az egy kör, olyan érzés, mintha tizenöt másodperc lett volna az egész, nagyon gyorsan eltelt – fogalmazott Talmácsi Gábor. – Direkt nem akartam gyorsan menni, mert akkor még rövidebb lett volna az idő az ünneplésre. Jólesett a szurkolók szeretete és az, hogy bár tizennyolc éve nyertem meg a világbajnokságot, a korábbi csapatomon, a barátaimon és a családomon kívül ennyi nagyszerű ember megtisztelt a jelenlétével: Ezpeleta és Viegas úr, Gigi Dall’Igna… Negyvennégy éves vagyok, sok minden van mögöttem, de azért, hogy ez a nap, ez a tiszteletkör létrejött, nagyon hálás vagyok. Nagyon jó érzések kavarognak most bennem, különleges volt a kör és az emberek szeretete. Próbáltam élvezni minden másodpercét, hiszen lehet, hogy utoljára motoroztam ilyen sok ember előtt.”

Miközben a sportág első és máig egyetlen magyar világbajnoka integetve végighaladt a 4075 méter hosszú aszfaltcsíkon, a közönség felállva tapsolta.

null
fotó 2025.08.25.

Talmácsi Gábor a MotoGP Magyar Nagydíján (Fotók: Dömötör Csaba)

Kapcsolódó tartalom

Marc Márquez a Magyar Nagydíjat is megnyerte!

A spanyol pilóta sorozatban a hetedik futamgyőzelmét ünnepelhette a gyorsaságimotoros-világbajnokságon.

Moto2: nagyszerű hajrá, újabb Aspar-siker a Balatonnál

Váratlanul feltűnt a színen a kolumbiai csodatini, David Alonso, aki fél távnál mindössze hatodik volt, de a futam második felében elképesztő tempót diktált.

 

 

MotoGP Balaton Park Cicuit Talmácsi Gábor
Legfrissebb hírek

„Fantasztikus volt ez az egy kör” – Talmácsi Gábor újra világbajnok motorja nyergébe pattant

Egyéb autó-motor
38 perce

Marc Márquez a Magyar Nagydíjat is megnyerte!

Egyéb autó-motor
22 órája

MotoGP: Drapál Jánosra emlékeztek és a versenyzőkkel találkoztak a drukkerek a Balatonnál

Egyéb autó-motor
Tegnap, 12:56

Moto3: elképesztő izgalmak és célfotó – Máximo Quiles nyerte a Magyar Nagydíjat

Egyéb autó-motor
Tegnap, 11:53

Nincs meglepetés, Marc Márquez nyerte meg a sprintfutamot

Egyéb autó-motor
2025.08.23. 15:28

Marc Márquez uralta a MotoGP Magyar Nagydíjának időmérőjét

Egyéb autó-motor
2025.08.23. 11:41

MotoGP: a feledés homályából a rivaldafénybe

Képes Sport
2025.08.23. 08:44

MotoGP: minimális különbségek az első magyarországi edzéseken

Egyéb autó-motor
2025.08.22. 20:01
Ezek is érdekelhetik