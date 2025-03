MotoGP: Marc Márquez duplázott az Argentin Nagydíjon

A MotoGP hatszoros világbajnoka új csapatában, a gyári Ducati nyergében egyelőre százszázalékos, mivel a thaiföldi idénynyitó sprintversenyén és főfutamán is elsőként intették le, akárcsak most Argentínában, ahol ezúttal is öccsét, Alexet megelőzve győzött.

A 32 éves klasszis pályafutása 90. futamgyőzelmét szerezte meg, ezzel beállította honfitársa, Angel Nieto spanyol rekordját: Márquez így holtversenyben az örökrangsor harmadik helyére jött fel az olasz Giacomo Agostini (122) és Valentino Rossi (115) mögé.

A FUTAM ÖSSZEFOGLALÓJA

MotoGP (25 kör, 120.15 km)

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 41:11.100 perc

2. Alex Márquez (spanyol, Ducati-Gresini) 1.362 másodperc hátrány

3. Franco Morbidelli (olasz, VR46-Ducati) 4.695 mp h.

A vb állása 2 futam után (még 20 van hátra): 1. M. Márquez 74 pont, 2. A. Márquez 58, 3. Francesco Bagnaia (Ducati) 43

Moto2 (21 kör, 100.926 km)

1. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 35:48.793 perc

2. Manuel González (spanyol, Kalex) 3.525 másodperc hátrány

3. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 10.098 mp h.

A vb állása: 1. González 46 pont, 2. Dixon 34, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 33

Moto3 (18 kör, 86.508 km)

1. Angel Piqueras (spanyol, KTM) 32:31.938 perc

2. Adrian Fernández (spanyol, Honda) 0.036 másodperc hátrány

3. José Antonio Rueda (spanyol, KTM) 0.125 mp h.

A vb állása: 1. Rueda 41 pont, 2. Fernández 36, 3. Piqueras 29