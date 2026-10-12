Országos bajnoki címet ért a kemény mentális és fizikai felkészülés

– Remek futással győzött a Szőlőskör ötven kilométeres távján a hölgyek között, így országos bajnok lett. Ez volt a célja?

– A Szőlőskörön korábban többször is indultam rövidebb távokon, egyszer már beneveztem az ötven kilométeres távra is, de azon a nyáron covidos lettem és átneveztem egy rövidebb távra – mondta a Csupasportnak Schurmann Szilvia, aki 04:04:20-as idővel győzött a hölgyek között a Szőlőskör ötven kilométeres távján, így országos bajnok lett. – A harminchat kilométeres távot kétszer már teljesítettem és meg is nyertem mind a kétszer, most is először ide jelentkeztem, de később módosítottam a hosszabb távra. Budapesten élek, de a Szőlőskör speciális verseny több emelkedővel, így azt gondoltam, hogy szükségem van edzői útmutatásra. Megkerestem Nemes Lászlót, akivel júniustól dolgozunk együtt, és kifejezetten a Szőlőskörre állította össze az edzéstervemet. Sok futópados emelkedős gyakorlást végeztem, nyáron pedig többször voltam Tihanyban dombedzésen. A SpinRacinget is beépítettem a felkészülésbe a terhelés változatossága miatt. Laci az edzéseim alapján úgy gondolta, hogy a négy és fél órás célidő biztosan elérhető lehet. Már a rajt után éreztem, hogy jól bírom a tempót, nem szállt el a pulzusom, remek erőben voltam. Azonban itt is még csak a biztos teljesítés lebegett a szemem előtt. Plusz nagy erőt adott az is, hogy az edzőm is futotta ezt a távot, és remek eredménnyel korosztályos bajnok lett.



– Mikor érezte először, hogy akár meg is nyerheti a versenyt?

– Balatonudvariban várt egy kerékpáros kísérő, aki kifejezetten az ob első helyen futó nőt várta. Nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy én vagyok az. Nagy segítséget jelentett, mert tudtam, vele biztosan nem tévedek el. Felemelő jó érzés volt, hogy az utolsó szakaszon már láttam: közel a cél, ahol az edzőm és a családom vár. Talán csak a célban hittem el igazán, hogy tényleg első lettem. El is sírtam magam, mert ez egy valóra vált álom volt számomra. Nyáron a hőség miatt reggelente végeztem a futóedzéseimet, rendre úgy keltem fel, hogy teljesíteni akarom ezt a versenyt, este nyújtás, erősítés és hengerezés közben pedig azt képzeltem el, hogy célba érek. Az elmúlt hónapok nemcsak a fizikai, hanem a mentális felkészülésről is szóltak. Sokat dolgoztam, aminek szerencsére meglett a gyümölcse.



– Ezzel a sikerrel országos bajnok lett: ez ad egyfajta pluszt?

– A Szőlőskör ötven kilométeres távjának teljesítése az ultrafutók életében komoly mérföldkő, a táv és a szintemelkedés miatt. Ez egy nagyon nehéz ultraverseny. Ráadásul közismert és elismert eseményről van szó, idén pedig országos bajnokság is volt egyben, hitelesített pályán. Az országos bajnoki cím óriási pluszt ad, és még elszántabbá tesz a következő versenyek előtt. Már a verseny utáni napon kimentem futni a barátnőmmel, akivel nagyon sokat szoktunk együtt edzeni, motiváljuk egymást. A verseny után nem szeretnék hátradőlni, nagy motivációval folytatom tovább a munkát.



– Mi volt a legnehezebb kihívás?

– A híres vászolyi emelkedőtől sokan tartanak, kíváncsi voltam, hogy milyen lesz.

Lacitól olyan edzéstervet kaptam, hogy keddenként dupla edzést végeztem: egyet reggel, egyet este, utóbbi rendszerint emelkedős futás volt. Előfordult, hogy reggel futottam egy harminc kilométeres hosszú futást, este pedig még futópados emelkedős edzés következett. Ez különösen nehéz volt, de nagyon jól felkészített a vászolyi emelkedőre, amelyet közel negyven kilométer körül kell futni, amikor már mindenki fáradt. Végül könnyebben vettem ezt az akadályt, végig futva teljesítettem az emelkedőt, az edzőm tökéletesen felkészített. Féltem tőle, de az edzéseknek köszönhetően jól ment. Igazi holtpontom nem volt a versenyen.



– Tekintsünk előre egy kicsit: milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőre?

– Most az október végi veszprémi Isopol hatórás verseny következik. A hatórás futamon egy 414 méteres rekortán pályán kell futni, ezért a monotonitás tűrésére külön is készülnöm kell. Most az eddigiekkel ellentétben nem a dombedzéseken volt a hangsúly, hanem azon, hogy mentálisan bírjam az egyhangúságot. Általában zenével futok, a Szőlőskörön azonban zene nélkül teljesítettem a távot az ob kiírás miatt. Zene nélkül sokkal koncentráltabb voltam, jobban figyeltem magamra, és ezt a tapasztalatot a jövőben is szeretném hasznosítani.