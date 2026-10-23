Fejlámpa, esőkabát, napszemüveg – kötelező kellékek az őszi túrákhoz

Csapadékosabb időjárás? A túrázás szerelmesei nem feltétlenül bánják, mert a hűvösebb idő kellemesebbé teszi a szabad levegőn tartózkodást, és az őszi erdő hangulatának sincs párja. Persze ez csak akkor válik igazán élvezetessé, ha az időjáráshoz, a hőmérséklethez és az egyéb körülmények változásaihoz alkalmazkodunk. Vegyük is sorra, mire kell figyelni!

Rövidebb nappalok

Egyre később világosodik, és korábban sötétedik: amíg nyáron este nyolc órakor még javában beragyogta a fény az erdőt, most már hét óra körül megy le a nap. Ha nincs nálunk fejlámpa, és nem készültünk fel a túrára, útvonalunkat úgy tervezzük meg, hogy legalább egy-másfél órával sötétedés előtt megérkezzünk a célállomásra. Így az is belefér, ha valahol kicsit megállunk nézelődni vagy némi extra pihenőre van szükségünk. A biztonság kedvéért érdemes egy fejlámpát a hátizsákban tartani, mindig legyen hozzá tartalék elem is!

Gyorsan változó időjárás

Bár ezen a nyáron kevesebbszer kapott el minket a zápor, az ősszel annál inkább készüljünk fel a csapadékra. Esőkabát mindig legyen nálunk, de az esőnadrág és a kamásli is hasznunkra válik, meghálálja a befektetett összeget. A sarasabb terep miatt cipőnket is úgy válasszuk meg, hogy bírja a megpróbáltatást. Amíg a nyáron nyugodtan útra kelhettünk egy könnyed, nem vízálló lábbeliben, ősszel érdemesebb a strapabíróbb, vízálló típusokat előnyben részesíteni. Túrabakancs a hazai terepviszonyok között továbbra sem kötelező, egy jó túracipő kamáslival teljesen kiváltja.

Extra ruhadarabok

Nyáron a rövidnadrág-póló kombináció tökéletesen megfelel, ősszel azonban ezt már minden bizonnyal hűvösnek érezzük. Mivel a hőmérséklet napközben nemigen süllyed 10 Celsius-fok alá, egy vékonyabb, jól szellőző hosszú nadrág és egy hosszú ujjú, szintén jó légáteresztő és izzadtságelvezető képességű póló az esetek nagy százalékában tökéletesen elég. Egy váltófelsőt azért nem árt a hátizsákban tartani, ahogy a már említett esőkabát is jó szolgálatot tehet, ha cudarra fordulna az idő. Kerüljük a túlzottan vastag és meleg ruhadarabokat. Bár a hőmérséklet alapján azt gondolnánk, szükséges, az indulás első fél órájában megbánjuk döntésünket. A túrázás során ugyanis szervezetünk rengeteg hőt termel, és ha az izzadtság nem tud elpárologni, az átizzadt póló miatt könnyen megfázhatunk.

Megfelelő felszerelés

A már felsorolt felszerelés mellett fontos, hogy mindig legyen nálunk papír alapú térkép az adott tájegységről, valamint iránytű. Telefonunkhoz érdemes vésztöltőt, power banket vásárolni és indulás előtt maximumra feltölteni. Ez esetben akkor sem kerülünk bajba, ha esetleg lemerülne a telefonunk. Lényeges továbbá, hogy akár egyedül, akár csoportosan járjuk az erdőt, mindig legyen egy-két családtag vagy barát, aki tudja, merre vagyunk. Ne felejtsük el a napszemüveget és a napvédő készítményeket sem. Bármennyire nem érezzük is erősnek a nap sugarait, higgyük el, az őszi túrák során is le lehet égni.