Nemzeti Sportrádió

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Remek főpróba a Spartathlon előtt: győzelem a Desedán

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.09.05. 07:20
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Címkék
futás Deseda Ultramaraton Kovácsné Kalmár Edina csupasport
Kovácsné Kalmár Edina 08:03:16-os idővel győzött a Deseda Ultramarton két maratoni, 84 kilométeres távján a hölgyek között.

 

 

– A közelmúltban győzött a Deseda Ultramaraton két maratoni távján. Ez volt a célja előzetesen? 
– Fontos volt a Deseda Ultramaraton, ugyanis ez volt a főpróba a Spartathlon előtt – mondta a Csupasportnak Kovácsné Kalmár Edina, aki 08:03:16-os idővel győzött a Deseda Ultramarton két maratoni, 84 kilométeres távján a hölgyek között. – Mindenképpen le szerettem volna tesztelni a frissítést és a hűtést is, ha pedig valamin van még javítanivaló, akkor tudok még korrigálni. Előzetesen hatperces átlagot tűztem ki magam elé, jó erőben, jólesően szeretem volna futni, nem akartam azt, hogy kifulladva essek be a célba. Ehhez képest öt negyvenöt lett az átlagom és remekül esett a futás. Nagyon boldog vagyok, hogy jó érzésekkel fejeztem be ezt a versenyt, ráadásul ez győzelemmel is párosult. Bár Császár-Szabó Veronikával nagyot küzdöttünk, a hat kör alatt négyben szinte teljesen együtt mentünk, csak méterek voltak közöttünk. Izgalmas volt, kihoztuk egymásból a maximumot, ő is kellett ahhoz, hogy ennyire élvezzem a versenyt.

Milyen volt a verseny? 
– Minden remekül működött, a frissítés is nagyszerű volt, nem kellett menet közben belenyúlnom. Nem vittem be szilárd táplálékot, a megszokott dolgokat használtam. Jól ment a futás, minden összeállt – ahogy azt előzetesen elterveztem. Izgalmas volt, igazán élveztem. 

 

A meleg sem okozott nagy nehézséget?
– Kétségtelenül nagyon meleg volt, a harmadik körben mondtam, hogy ez már tényleg durva.  Ráadásul ez még csak fokozódott, az ötödik körben már tényleg extra volt a helyzet, az utolsó, hatodik körben pedig már nagyon szenvedtem. Locsoltam magam, de nagyon vártam a következő pontot, hogy leborítsam magam vízzel. Szerencsére éppen időben értem be a célba, mert még melegebb lett később. De nem baj, ezt is meg kellett oldani, lehet, hogy a Spartathlonon még melegebb lesz. 

Hogyan néznek ki a napjai a Spartathlonig?
– A Spartathlonig már nem lesz verseny, most már csak finomhangolás következik. Edzőm, Sipiczki Csaba azt mondta, jól haladunk, biztatóak a jelek. Hosszú edzésem még azért lesz, de nagyon közel van már a szeptember vége. Várom már a legendás görög versenyt. 

 

futás Deseda Ultramaraton Kovácsné Kalmár Edina csupasport
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