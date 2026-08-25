Indul a harmadik 21 napos kihívás – várják a futókörök jelentkezését

2025 őszén és 2026 tavaszán is nagy sikerrel zárult a 21 napos, futást népszerűsítő kihívás – írja a Facebookon a hétfői posztjában a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége. – 2025-ben 12 futókörön zajlott az esemény: Balatonfüred, Csepel, Dabas, Debrecen, Fót, Marcali, Mezőberény, Kőbánya (Óhegy park és Sportliget), Pápa, Szarvas és Tiszavasvári adott otthont az eseménynek.

2026-ra a résztvevő helyszínek száma 23-ra nőtt, idén: Bojt, Kőbánya, Csepel, Csanytelek, Dabas, Fehérvárcsurgó, Gyöngyöshalász, Hajdúszoboszló, Karcag, Kiskunmajsa, Marcali, Nagytarcsa, Ócsa, Onga, Ormosbánya, Orosháza, Pápa, Pécs, Salgótarján, Szarvas, Tiszavasvári, Túrkeve, és Véménd kapcsolódott be a kihívásba.

Az első két kihívás összegzése mellett a SZEOSZ közzétette a harmadik 21 napos kihívás felhívását.

„Itt az idő, hogy Ti is hazahozzátok településetekre a 21 napos kihívást és közösséget építsetek sporttal, mozgással, megjelenést és hírt generáljatok városotokról/községetekről” – fogalmaz a felhívás, amelynek részletei a szezosz.hu-n találhatók meg.

A harmadik alkalommal kerül megrendezésre a 21 napos kihívás 2026 őszén szeptember 7. és december 3. között a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szervezésében, a sportért felelős államtitkárság megbízásából. A kihívás teljesítésének feltétele 21 egymást követő munkanapon legalább 2 km teljesítése egy kijelölt futókörön reggel 6.00-6:30 vagy délután 18:00-18:30 óra között.

Az egyéni dicsőségen túl, ebben az időszakban az ország különböző pontjain versenyezhetnek egymással a települések minimum 400 m hosszúságú önmagába visszatérő kijelölt futókörökön. A futókörök is versenyeznek egymással, melyik település futókörén lesz a legtöbb teljesítő, és hol alakul ki a legnagyobb közösség.

Az egyesületek, települések, önkormányzatok jelentkezését, az adott futókör nevezését augusztus 31. 14 óráig várják a szervezők. Az első 100 jelentkező pályázatát tudják fogadni, eredményhirdetés: 2026. szeptember 1.

A jelentkezők közül a verseny rendezőit a SZEOSZ elnöksége választja ki a leadott jelentkezési dokumentáció alapján. Településenként maximum egy, Budapest esetében pedig kerületenként legfeljebb egy futókör kerül kiválasztásra a szakmai bizottság által.

A kihívás teljesítői technikai futópólóban részesülnek, melyet a sportért felelős államtitkárság biztosít. A kihívásban résztvevőnek szerepelnie kell az adott futókör csapatfotóján, amely reggel 6:00–6:30 között vagy este 18:00–18:30 közötti időszakban készül el a futópálya kiindulópontján, melynek pontos paramétereit a GEOGO alkalmazásában lesznek rögzítve. Egy napon belüli többszöri teljesítés nem számít többszörös teljesítésnek, egy résztvevő egy naptári napon legfeljebb egy teljesítést számolhat el, függetlenül attól, hogy az adott napon reggel vagy délután végzi el a kihívást. A csapatverseny pontozásában egy résztvevő egy naptári napon legfeljebb egy pontot szerezhet csapata számára, akkor is, ha az adott napon egynél több alkalommal végez mozgást.

Továbbá a futást is a GEOGO által kijelölt útvonalon kell teljesíteni és az applikációban szükséges adminisztrálni az érvényes teljesítéshez.

Extra pont havonta: a kihívás útvonalain havonta +1 Ötpróba pontot gyűjthető. Korosztályi bónusz: a 15 év alattiak és a 60 év felettiek az Ötpróba szabályzata értelmében +1 bónuszpontot kapnak, így ők havonta +2 Ötpróba pontot tudnak így bezsebelni. A kihívás útvonalain gyűjtött pontok nem számítanak bele a GeoGo havi 4 Ötpróba pontos limitjébe – ezek extraként járnak a kihívás ideje alatt.

A garantált jutalmak: 10 pontnál egy 5 000 Ft értékű nevezési voucher, amelyet az Ötpróba profilodba belépve váltható be egy választott szabadidősport-eseményre történő nevezésed során. 20 pontnál: egy kereskedelmi forgalomban nem kapható, exkluzív Dorko hátizsák Ötpróba logóval.

A teljes részvételi felhívás itt olvasható!