Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Így tartsuk karban könnyedén a kerékpárunkat

2026.08.09. 18:08
null
Címkék
víz lánc sár kerékpár szivacs kerékpározás
Esős időben állandóan sár ragad a bringánkra, de nem mindegy, hogyan szabadítjuk meg tőle. Következik néhány egyszerű tanács, amelyeket mindenféleképpen érdemes fontolóra vennünk.

A közismert kerékpáros szakportál, a cyclingweekly.com rendkívül egyszerű, ám hasznos listát állított össze arról, miként tisztítsuk bringánkat az esős, sáros időt követően. A cikk szerzője hangsúlyozza, a rendszeres és alapos tisztogatás nagy mértékben növeli a kerékpár élettartamát, amelyhez mindössze hétpercnyi takarítás is elég.

Kerékpárváz

Alaposan törölgessük le a koszos bringát egy ronggyal vagy szivaccsal, majd „öntsünk nyakon” egy vödör vízzel. Semmiféleképpen se használjunk nagynyomású mosót, mert a mocskos víz könnyen a csapágyakba kerülhet. Ezután fújjuk be a bringát valamilyen tisztítószerrel, majd hagyjuk kicsit száradni! Engedjünk tiszta vizet a vödörbe, és dörzsöljük át óvatosan a kerékpárt lágy sörtéjű kefével. Kerüljük a konyhai szivacsot, mert könnyen megkarcolhatja a vázat!

Felni és féktárcsa

Alaposan mossuk le a felniket, majd töröljük át egy ronggyal. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon kosz a féktárcsán, máskülönben károsodik a fékfelület!

Lánckeréksor és váltók

Kenjünk vagy fújjunk valamilyen zsíroldószert a lánckeréksorokra és a váltókra, majd alaposan, de gyengéden töröljük át! A legjobb, ha a tisztítás idejére levesszük a láncot.

Kazetta és kerékpárlánc

Fújjuk be zsíroldószerrel a kazettát és a láncot, majd alaposan dörzsöljük át! Érdemes olyan kefét használnunk, amelynek segítségével megtisztítható a legapróbb fogaskerék is. Ha makacs a szennyeződés, használjunk kerékpárlánc-tisztítót! Kenjük a láncra, majd tekerjük a pedált hátrafelé, amíg a szer egyenletesen eloszlik. Az üres flakont dobjuk külön szemétgyűjtőbe!

Váz és lánc

Utolsó lépésként öblítsük le a habot a bringáról, és száraz ronggyal töröljük át a láncot, majd tegyünk kenőolajat rá, valamint a váltók forgócsapjára is.

Milyen eszközöket használjunk?

A legfőbb szempont, hogy ne vegyünk olcsó és ismeretlen terméket. Bátran próbáljuk ki a Finish Line keféit, a LifeLine Pro Chain Cleaner lánctisztítóeszközt, a Muc-Off vagy a Fenwicks koncentrált tisztítószerét, illetve a Muc-Off zsíroldószereit. Ami a kenőanyagokat illeti, sokan a Green Oil száz százalékban természetes anyagokból készülő termékére esküsznek, de a Finish Line-ban sem csalódhatunk. Rongynak használjunk mikroszálas tisztítóruhát, amellyel könnyen eltüntethetjük a vázra száradt vízcseppeket.

 

víz lánc sár kerékpár szivacs kerékpározás
Legfrissebb hírek

A béke kerékpáros nagykövete – Hosszú Kávé Zelei Józseffel

Képes Sport
2026.07.12. 08:33

Jó hír a bringásoknak: kerékpárosbarát szállásláncolatot hoztak létre a balatoni régióban

Csupasport
2026.06.26. 10:56

Megválasztották az év kerékpárútjait

Csupasport
2026.06.04. 14:40

Tippek a megfelelő bringás gyerekülés kiválasztásához

Csupasport
2026.05.24. 15:55

Tíz jó ok, amiért érdemes rendszeresen bringázni

Csupasport
2026.05.10. 21:39

A hétvégén rendezik a Balaton-felvidéki Bringafesztivált

Csupasport
2026.05.07. 16:21

Elkezdődött a kerékpáros Ring-sorozat – a Mátrában rendezik meg a 2. állomást

Csupasport
2026.04.19. 11:14

Kifizetődött a két óra alvás, hatalmas magyar siker Ruandában

Csupasport
2026.02.08. 14:37