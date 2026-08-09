Így tartsuk karban könnyedén a kerékpárunkat

A közismert kerékpáros szakportál, a cyclingweekly.com rendkívül egyszerű, ám hasznos listát állított össze arról, miként tisztítsuk bringánkat az esős, sáros időt követően. A cikk szerzője hangsúlyozza, a rendszeres és alapos tisztogatás nagy mértékben növeli a kerékpár élettartamát, amelyhez mindössze hétpercnyi takarítás is elég.

Kerékpárváz

Alaposan törölgessük le a koszos bringát egy ronggyal vagy szivaccsal, majd „öntsünk nyakon” egy vödör vízzel. Semmiféleképpen se használjunk nagynyomású mosót, mert a mocskos víz könnyen a csapágyakba kerülhet. Ezután fújjuk be a bringát valamilyen tisztítószerrel, majd hagyjuk kicsit száradni! Engedjünk tiszta vizet a vödörbe, és dörzsöljük át óvatosan a kerékpárt lágy sörtéjű kefével. Kerüljük a konyhai szivacsot, mert könnyen megkarcolhatja a vázat!

Felni és féktárcsa

Alaposan mossuk le a felniket, majd töröljük át egy ronggyal. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon kosz a féktárcsán, máskülönben károsodik a fékfelület!

Lánckeréksor és váltók

Kenjünk vagy fújjunk valamilyen zsíroldószert a lánckeréksorokra és a váltókra, majd alaposan, de gyengéden töröljük át! A legjobb, ha a tisztítás idejére levesszük a láncot.

Kazetta és kerékpárlánc

Fújjuk be zsíroldószerrel a kazettát és a láncot, majd alaposan dörzsöljük át! Érdemes olyan kefét használnunk, amelynek segítségével megtisztítható a legapróbb fogaskerék is. Ha makacs a szennyeződés, használjunk kerékpárlánc-tisztítót! Kenjük a láncra, majd tekerjük a pedált hátrafelé, amíg a szer egyenletesen eloszlik. Az üres flakont dobjuk külön szemétgyűjtőbe!

Váz és lánc

Utolsó lépésként öblítsük le a habot a bringáról, és száraz ronggyal töröljük át a láncot, majd tegyünk kenőolajat rá, valamint a váltók forgócsapjára is.

Milyen eszközöket használjunk?

A legfőbb szempont, hogy ne vegyünk olcsó és ismeretlen terméket. Bátran próbáljuk ki a Finish Line keféit, a LifeLine Pro Chain Cleaner lánctisztítóeszközt, a Muc-Off vagy a Fenwicks koncentrált tisztítószerét, illetve a Muc-Off zsíroldószereit. Ami a kenőanyagokat illeti, sokan a Green Oil száz százalékban természetes anyagokból készülő termékére esküsznek, de a Finish Line-ban sem csalódhatunk. Rongynak használjunk mikroszálas tisztítóruhát, amellyel könnyen eltüntethetjük a vázra száradt vízcseppeket.