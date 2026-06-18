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Harmadik országos bajnoki címét szerezte Benke György

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.06.18. 16:44
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ultrafutás futás terepfutás Benke György
Benke György 134.689 kilométerrel megnyerte a balatonfüredi 12 órás országos bajnokságot.

Benke György korábban egy-egy tizenkét órás és száz kilométeres ob-aranyat szerzett, most Balatonfüreden pedig ismét tizenkét óráson ért a csúcsra – 134.689 kilométert tett meg. A második helyen Szőke Csaba, a harmadikon pedig Lenhardt Csaba végzett.

„Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megszereznem a harmadik országos bajnoki címemet, most ment a legnehezebben – mondta a Csupasportnak Benke György. –  A célom az volt, hogy száz kilométert hét óra tizenöt perc alatt tegyek meg, ugyanis be szeretnék kerülni a száz kilométeres világbajnokságra készülő magyar válogatottba. Nagyszerűen kezdtem, négy húszas átlagban haladtam, de voltam négy tizenkettőben is, aztán beütött a meleg… Pedig a megszokott frissítést használtam, de az időjárási körülmények miatt a gyomrom rosszalkodott. Előbb hányingerem lett, majd kijött belőlem minden. Megakadt a tápanyagellátásom, így pedig nehezen tudtam fenntartani a magas tempót. Nagyon sajnáltam, mert a verseny egyharmadáig minden kiválóan működött, hűtéssel és jegeléssel dolgoztunk a meleg ellen. Ki kell elemezni a versenyt, és javítani kell a hibákon, hiszen ott szeretnék lenni a száz kilométeres világbajnokságon, a mezőny pedig erős.” 

 

 

Benke György elmondta, amikor jelentkezett a gyomorprobléma, elengedte a száz kilométeres célját, már csak az hajtotta, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobb eredményt érje el és kitartóan haladjon előre. Folyamatosan lassult, s habár nem jött össze a százötven kilométeres cél, a hajrában is tudta motiválni magát, és a versenytársai is hajtották.

„Természetesen határoztam meg számokat, általában a versenyeken ezeket szeretném elérni, nem helyezésben gondolkodom. Örülök a győzelemnek, sokan gratuláltak, büszke vagyok magamra. Mivel az elejét nagyon megnyomtam, így belefért a kisebb megingás, maradt akkora előnyöm, amit meg tudtam tartani. Persze eljátszom a gondolattal, hogy mi lett volna, ha nem jön a gyomorprobléma, de már kár ezen rágódni.”

A háromszoros ob-győztes beszélt céljairól is.

„Tudom, hogy néhányan vannak előttem a sorban és csak hárman lehetnek ott a száz kilométeres világbajnokságon, de beadtam a nevezésem, bizakodom. Ha nem jön össze a vb, akkor biztosan lesznek ősszel versenyeim, mint például a Szőlőskör. Fejlődni akarok, a célomat előbb-utóbb el szeretném érni, azaz tizenkét órán legalább százötven kilométert mennék. Érzem, hogy bennem van.” 
 

 

ultrafutás futás terepfutás Benke György
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