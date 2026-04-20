Motiválta az erős mezőny – győzött is a veszprémi Fighters’ Runon

– Nagy sikert ért el, miután erős mezőnyben győzött a veszprémi Fighters’ Run tíz kilométeres távján.

– A rajt előtt néhány nappal hívták fel a figyelmemet az erős mezőnyre, ez pedig még inkább motivált – mondta a Csupasportnak Bugyáki Csenge. – Számomra minden esetben a győzelem a cél, de ezúttal a tapasztalt, neves versenytársak miatt még jobban motivált az aranyérem megszerzése. Jó formában érkeztem az eseményre, s mivel októberben a pomázi spartanon elitben negyedik lettem egy hiba miatt, ezúttal mindenképpen bizonyítani akartam, hogy ott a helyem a legjobbak között. Télen sokat edzettem, nagyon készültem, ezúttal a szokásosnál többet erősítettems, és az akadályokat is begyakoroltam. Úgy mentem a rajtba, hogy mindent megteszek az aranyéremért. Végül hatalmas boldogságomra meg is szereztem.

– Milyennek élte meg a versenyt ilyen erős társakkal?

– Nagyszerűen alakult, erősen bekezdtünk… Petkess-Purgai Evelyn nagyon erősen nyitott, de tudtam, nem szabad vele együtt elfutnom, hiszen ez később visszaüthet. Viszonylag hosszú ez a táv, s tudtam, nem az első két kilométeren dőlnek el a nagy dolgok. Szóval nem tartottam vele a lépést, de végig látótávolságon belül maradtam, majd jött egy emelkedő, amikor úgy gondoltam, hogy tempót váltok és az élre török. Innentől magabiztosan haladtam az első helyen, és csak az lebegett a szemem előtt, hogy megnyerjem a versenyt. Dimbes-dombos volt a terep, sok emelkedő és lejtő tarkította a kanyargós pályát, valódi hullámvasúton éreztem magam. Ráadásul volt lépcső is, amely eléggé fekszik nekem. Az akadályok remekül el lettek osztva, a pálya kijelölését kiválóan megoldották, minden tökéletesen alakult, végül hibátlanul teljesítettem a távot. Meg kell említeni a tökéletes szervezést is ebben a szeles időben.

– Ha már a szelet említi: nagy kihívást jelent ilyen körülmények között futni?

– Nem számít, mivel tudom, ha esik, ha fúj, én ott leszek a versenyen. Talán még ilyenkor motiváltabb is vagyok, ugyanis a legtöbb versenyző nem örül a körülményeknek. Tőlem lehet mínusz húsz vagy plusz negyven fok, a lényeg, hogy mindig meg kell oldani a feladatot. Mindenkinek egyenlőek az időjárási feltételek, nem szabad ezzel foglalkozni, csak a célra összpontosítani.

– Volt bármi, ami további nehézséget jelentett?

– Talán az, hogy amikor az első helyen futsz, nem tudod mi zajlik mögötted. Ilyenkor mindig van bennem egy furcsa érzés, nem vagyok benne biztos, hogy végig az élen maradok. Jobb sokáig üldözőnek lenni, mint üldözöttnek, s végül a hajrában az első helyre kerülni. Amit még ki kell emelnem, az a frissítés. Egy tíz kilométeres versenyen nem szoktam magammal vinni semmit, és nem is kell nagy hangsúlyt fektetni rá, de mondjuk egy spartan beast futamon már nagyon is. Be kell gyakorolnom, hogy mi jó nekem, mi válik be, ki kell dolgozom egy megfelelő tervet. Ebben még nagyon amatőr vagyok, a nyáron ráfekszem a témára, s javulnom kell a frissítés terén.

– A Fighters’ Run utáni hétvégén máris újabb versenyen vett részt: mit lehet róla tudni?

– Az NN City Run kilenc és fél kilométeres távján indultam, amely abszolút edzőverseny volt számomra. Nem készültem külön rá, edzésnek fogtam fel, végül negyedik lettem a remek hangulatú megmérettetésen. Elérte a célját, négyperces átlagtempót mentem, jöhetnek a következő kihívások.

– És mik ezek a következő kihívások?

– Legközelebb az Ultrabalatonon leszek ott hármas váltóban. Szeretek csapatban versenyezni, ilyenkor nem csak magamért, hanem a többiekért is küzdök. Aztán május végén jön az Ultra-Trail Hungary harminc kilométeres távja, ami teljesen új lesz számomra. Ez lesz az első igazán hosszú terepversenyem, nagyon kíváncsi vagyok, mire leszek képes. Habár új vagyok, van azért célom, és a spartan miatt jön be a képbe. Ami pedig a spartant illeti, a magyar versenyeken mindenképpen ott szeretnék lenni, de a külföldiek felé is kacsingatok. Azonban mivel az orvosi egyetemre járok, nehéz összeegyeztetni a tanulást és a sportot, értem ezalatt főleg a külföldi versenyeket. Ez a legnehezebb évem az egyetemen, nyártól már könnyebb lesz, így ősszel akár több lehetőségem is lehet a külföldi megmérettetéseket illetően.

Képek: Fighters’ Run

