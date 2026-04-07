A nagy fejlődés ob-ezüstérmet jelentett Szőke Csaba számára

– Magabiztos futással második helyen végzett a tapolcai ötven kilométeres országos bajnokságon: elégedett?

– Ott kezdeném, hogy rengeteg fejlődtem az utóbbi időszakban – mondta a Csupasportnak Szőke Csaba, aki 03:24:35-ös idővel második lett a tapolcai ötven kilométeres országos bajnokságon. – A téli alapozás során a rendszerességre és a tudatosságra helyeztem a hangsúlyt, emellett beiktattam heti két erősítő edzést, illetve sokkal jobban figyelek a pihenésre és az étkezésre is. Ráadásul mentálisan is erősebb lettem, jobban be tudom osztani az erőmet, s nem utolsó sorban nagyszerű csapat vesz körül a BAC-nál és Tamásiban. Szóval, érzem a nagy fejlődést, ezt mutatja az is, hogy február a Szerelmes Füreden fél órát javítottam ötven kilométeren, ráadásul ahhoz képest kilenc perccel még jobb voltam a tapolcai országos bajnokságon. A kérdésre válaszolva, éremre nem gondoltam, csak az volt előttem, hogy a saját dolgomra koncentráljak, s meglátom, mi sül ki belőle – elégedett vagyok.



– Milyen volt a verseny?

– Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy szuper volt a rendezés, szerintem mindenki nagyon jól érezte magát. Szóval, a rajt után gyorsan az élbolyba kerültem, az első három-négy futó között haladtam. Próbáltam kontrolláltan futni, s legalább olyan időeredményt szerettem volna elérni, mint amilyent a Szerelmes Füreden. Tartottam az előre eltervezett tempómat, sőt, még valamivel gyorsabb is voltam, aminek kifejezetten örülök. Összességében szoros verseny volt, amelynek élveztem minden percét, motiváltuk egymást, egy pillanatra sem lehetett kiengedni. Az is hozzájárult a jó időeredményemhez, hogy tényleg komoly versenyhelyzet volt végig.





– Mi volt a legnagyobb kihívás?

– Nagy nehézség nem volt, de a végén azért éreztem már, hogy fáradok. Azonban a szurkolók végig buzdítottak minket, szóval a hajrá is gyorsan elrepült. Szerencsére jól beosztottam az energiámat, nem volt nagy kilengésem. Az aranyéremre nem volt reális esélyem, Lencse Gábor tíz perccel előttem ért be a célba, el kell ismerni, ő jelenleg előrébb tart, mint én. De dolgozom tovább, hiszen nagy céljaim vannak.



– Ha már a célokat említette: miket tűzött ki maga elé?

– Még csak most kezdődött az idény, érzem, egyre jobban kezdek belejönni. Az ötven kilométeres országos bajnokság után következetett az Omszki Ultrán a száz kilométeres ob, majd jön az egyéni Ultrabalaton, a tizenkétórás országos bajnokság, a Deseda Ultramaraton, a Szőlőskör nyolcvanas távja és ősszel a huszonnégyórás ob. Természetesen előfordulhat, hogy változik a versenynaptáram, de előreláthatólag a fent említett eseményeken veszek részt. Az összes versenyen mindent megteszek, hogy a legjobbat hozzam ki magamból.



