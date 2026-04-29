Fazakas Bíborka intelme: Érdemes az érzéseket tudatosságra cserélni

Ötödik lett a női mezőnyben, korosztályában pedig második az Istria by UTMB 42 kilométeres távján. Elégedett az eredménnyel?



Ez a verseny elég későn került a programomba, lehetőségként kaptam egyik szponzoromtól az indulást – mondta a Csupasportnak Fazakas Bíborka. – Az éves versenynaptáram már korábban összeállt, hosszabb távot most nem akartam vállalni, de a terepmaratoni kiváló edzőversenynek bizonyult. Helyezést előzetesen nem szoktam kitűzni, inkább időeredményben gondolkodtam az előző évek eredményei alapján. Ezúttal egy kicsit gyengébb lett, de nem vagyok elégedetlen, mert komoly rövidtáv specialisták között sikerült helytállnom hosszútávosként. Elégedett vagyok, jó élményekkel gazdagodtam, és az összetett ötödik, valamint a korosztályos második hely is biztató visszajelzés a jövőre nézve. Különösen úgy, hogy a harmadik és negyedik helyezett mindössze két perccel végzett előttem. A hajrában, a hosszú sík szakaszon közeledtem hozzájuk, ám végül nem sikerült befogni őket. Ha néhány perccel gyorsabb vagyok, vagy kissé hosszabb a verseny, talán a dobogó is elérhető lett volna.



Milyennel élte meg a versenyt?



Az elmúlt időszakban tudatosan végeztünk az edzőmmel versenyspecifikus, intenzívebb edzéseket, így fizikailag felkészülten érkeztem. A rajt utáni rész ennek ellenére is nehéz és intenzív volt. A rajtot követően rögtön magas tempóra kapcsolt a mezőny, nehéz volt a helyezkedés, mindenki úgy rajtolt, mintha az első dombtetőn lenne a cél. Éppen ezért, húsz kilométer körül már érezhetően feszülni kezdtek a lábaim. Szerencsére ezt végig menedzselni tudtam és nem lassultam érezhetően, sőt sikerült közelíteni az előttem futó versenytársaimhoz. Összességében elégedett vagyok, úgy érzem, reális eredmény született. A végén ugyan nem sikerült utolérnem ellenfeleim – bár nem sok kellett volna hozzá.



A megszokottnál rövidebb távon versenyzett: hogyan működött a frissítése?



Kiválóan. Úgy érzem, ezen a téren mostanra minden apró részlet a helyére került. Bár a táv rövidebb volt a megszokottnál, ez magasabb intenzitást, ezzel nehezebb emésztést is jelent. Szerencsére végig zökkenőmentesen működött, folyékony és zselés frissítőket használtam végig. Viszont, az időjárás komoly kihívást jelentett, ugyanis Erdélyből, havas körülmények közül érkeztem a horvátországi napsütésbe és a 25 Celsius fokos melegbe. Bár végeztem hőakklimatizációs edzéseket, ezzel együtt sem volt könnyű megélni a napsütést és a meleget. Jelentős volt a kontraszt, amit menedzselnem kellett, de összességében egy kifejezetten hasznos versenyen vagyok túl, sokat tapasztaltam, tanultam, és még a dobogóra is felállhattam.

Mi jelentette a legnagyobb kihívást?



Talán az, hogy tudatosan visszafogjam magam a táv első felében. Ezen a távon könnyű túlvállalni a tempót, különösen úgy, hogy a mezőny eleje rendkívül erősen kezdett. Engem is magával ragadott a lendület, de a pulzuskontroll segített kordában tartani az intenzitást. Nem egyszerű megőrizni a kontrollt, figyelni az edzőm által adott a pulzusra, de a korábbi tapasztalataim megtanítottak arra, hogy a siker érdekében érdemes az érzéseket inkább tudatosságra cserélni. Az objektivitás megbízhatóbb támasz.



Milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőben?



Májusban lesz a követező versenyem, ez már az én távom lesz, a Transylvania 100, utána júniusban a Trail 100 Andorra by UTMB. Mindkét versenyen megpróbálok jobb időeredményt futni, mint egy esztendővel ezelőtt, igaz mindkét versenyen tavaly is remek időket futottam. Ezt követi az év két kiemelt versenye a Tor des Géants 100 és a Gran Trail Courmayeur. Mindkettőn rendkívül erős a mezőny, magashegyi, technikás a pálya. Amennyiben a regenerációm megfelelően alakul, és a motivációm is kitart, az év végére akár egy újabb hosszabb táv is szóba jöhet, de ebben csak később döntök majd.