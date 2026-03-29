Felmérte a pályát, majd aranyéremmel távozott a Gánt Trail-ről

Magabiztosan győzött a Gánt Trail ötven kilométeres távján: erre számított?

A Gánt Trail huszonöt kilométeres távját többször megnyertem már, de az ötven kilométeresen először vettem részt – mondta a Csupasportnak Schmidt Norbert. – Két héttel a verseny előtt bejártuk a pályát, így abból kiindulva percre pontosan tudtam, hogy mit tudok kihozni magamból. Megnéztem a korábbi évek eredményeit, s arra a következtetésre jutottam, hogy versenyben lehetek az első helyezésért. Éppen ezért, bizakodva vártam a rajtot.

Említette, hogy nem sokkal a verseny előtt bejárta a pályát. Ennek fényében, milyen volt a futása?

A pályabejárás után pontosan tudtam, hogy mire vagyok képes ezen a távon, s igyekeztem tartani az előzetes terveket. A legelejétől a saját tempómra koncentráltam, az első körben a harmadik-negyedik helyen haladtam, majd a táv feléhez érve elöl hárman szinte teljesen együtt futottunk, a végén pedig majdnem fél órával előztem meg a másodikat. Rengeteget számít, ha az ember pontosan tudja azt, hogy mi az, amit az első kilométertől az utolsóig bír. Én ugyanazzal az intenzitással futottam az első kilométeremet, mint az utolsót. Nem lassultam, nem fogyott el az erőm, a végén is jól esett a futás. Egyébként szeretek a Vértesben futni, általában jól is megy, a Vértes Terep Maraton ötven kilométeres távját többször sikerült már megnyernem. Ezen a környéken nagyszerűek a pályák.

Akadt bármilyen nehézség ezen az eseményen?

Semmi. Néhány nappal a verseny előtt az eső miatt hatalmas volt a sár, de szerencsére ez a rajtra a szélnek és a napsütésnek köszönhetően felszáradt. Ráadásul az időjárás is remekül alakult, szóval egy szavunk sem lehet. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a hölgyek között a párom, Kőhidi Csilla győzött ötven kilométeren. Sokadszor fordult elő, hogy egy versenyen mindketten megnyertük a saját kategóriánkat, ez számomra mindig nagyszerű élmény. Büszke vagyok rá, és arra is, hogy együtt érünk el sikereket.

Tekintsünk kicsit előre: a közeljövőben hogyan néz ki a versenynaptára?

A Gánt Trail abszolút edzőverseny a számomra, szépen lassan építgetjük a távot és a formát, az idei főversenyem pedig az Ultra-Trail Hungary nyolcvannégy kilométeres Szentlászló Trailje lesz. Addig áprilisban lesz még egy hetvenhét kilométerem, aztán jöhet júniusban az UTH.

