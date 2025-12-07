Császi Eszter izgalmakkal teli futás végén lett ezüstérmes

Az éremszerzés reményében állt rajthoz?

Semmi különleges elvárást nem támasztottam magammal szemben – mondta a Csupasportnak Császi Eszter. – A versenyről a közösségi médiában olvastam, megtetszett, izgalmasnak tűnt a huszonkét kilométeren a plusz ezerméteres szintkülönbség. A verseny miatt nem változott az edzéstervem, csak amolyan plusz volt a hetemben.

És nem csalódott?

Szó, ami szó, izgalmas kihívás volt… Huszonkét kilométert edzéseken is szoktam futni, de néhány nehezebb rész akadt a pályában. Az erőt jól kellett beosztani, s bár megnéztem a szintrajzot, teljesen más a helyzet, amikor ott van előtted az emelkedő vagy domb. Ráadásul az időjárási viszonyok sem könnyítették meg a helyzetünket, előző este még száraz időt jósoltak, ehhez képest a rajtnál zuhogott az eső, így saras lett a pálya, s a lehulló levelek miatt még jobban csúszott. Nagy kihívást jelentett ilyen körülmények között feljutni az emelkedőkön. Nem figyeltem, hogy hányadik helyen haladok, így némileg meglepett, hogy a végén második lettem. Jobb időeredményre számítottam, de a körülményeket figyelembe véve teljesen rendben volt ez a futás. Családias esemény, nagyon tetszett, elképzelhető, hogy a jövőben visszatérek.

Rutinos futó?

Régebben kezdtem, de rendszeresen három esztendeje űzöm. Miután a kislányom elmúlt kétéves, több lett a szabadidőm, s elkezdtem öt-hat kilométereket futni. Éreztem a fejlődést, egyre emeltem a kilométerszámot, mígnem tavaly az Ultrabalaton Trailen csapatban szerepeltem. Az volt az első terepversenyem, s nagyon megtetszett. Most már jóval többet futok terepen, mint aszfalton, de utóbbit is szeretem. Egy-egy megméretés nekem nem is verseny, hanem inkább fesztivál, szeretek másokkal együtt lenni, s jó közösségben sportolni. A Pilis közel van, sokat edzek ott, hozzászoktam az emelkedőkhöz. Ennek ellenére nagy kihívás volt a Vaskapu Trail.

Az idei Spar Maratonon teljesítette élete első maratoniját versenykörülmények között.

Tavaly is neveztem, de sajnos egy korábbi sérülés miatt nem éreztem még magam százszázalékosnak, így kihagytam. Akkor, vagyis a Spar Maraton napján edzésként óvatosan lefutottam a maratonit, most pedig bennem volt, hogy mivel tavaly elmaradt az éles kihívás, mindenképpen szeretném teljesíteni versenykörülmények között is. Nagyszerű élményt jelentett, a szurkolók elképesztő erőt adtak, az időjárás tökéletesen alakult, ráadásul sikerült azt a tempót hoznom, amit elképzeltem. Összességében csak azt tudom mondani, hogy életre szóló élményt jelentett az első maratoni versenyem.

Milyen célokat tűzött ki maga elé?

A jövő esztendőben a főversenyem az Ultra-Trail Hungary ötvennégy kilométeres távja. Tisztességesen fel kell rá készülnöm, nagy kihívást jelent, éppen ezért biztosan beiktatok néhány edzőversenyt előtte, illetve a triatlonozásba is szeretnék belekóstolni 2026-ban.

