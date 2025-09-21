Nem tervezte, de mégis ott lesz a Spartathlonon

Kétszer már teljesítette a Spartathlnont: jöhet a harmadik!

Noha nem terveztem, hogy idén ott leszek a Spartathlonon, természetesen örülök neki, hogy kisorsolták a nevemet – mondta a Csupasportnak Boros Linda, aki 2022-ben és 2024-ben teljesítette már a Spartathlont. – Így van, kétszer már teljesítettem ezt a versenyt, s mindenképp szerettem volna harmadszor is. Az idei főversenyem az Authentic Phidippides Run lesz, s mivel két hónap van a két verseny között, nem voltam benne biztos, hogy nincs-e túl közel egymáshoz.

Az utolsó pillanatig vacilláltam, hogy mi legyen a döntésem, de az edzőmmel egyeztetve arra jutottam, hogy mind a Spartathlnonon, mind az Authentic Phidippides Run-on ott leszek. Edzésben vagyok, képes vagyok rá, a kellő rutinom is megvan, szóval a Spartathlon egyfajta előversenye lesz az Authentic Phidippides Runnak. Jó kis felvezetés lesz.

Előnyt jelent, hogy van már rutinja a Spartathlonnal kapcsolatban?

Nagy könnyebbség, hogy kétszer már teljesítettem a versenyt, ismerem a pályát, de ettől függetlenül ugyanúgy fel kellett készülnöm fizikálisan és mentálisan is. Keményen dolgoztam, előny, hogy tudom, mire számíthatok, de egy ilyen versenyen mindig lehetnek nem várt történések, amelyeket meg kell oldani.

Mi lesz a célja ezúttal?

Szeretném megdönteni az egyéni legjobb időeredményemet, azt érzem, hogy van még benne jó néhány perc. Azonban természetesen a legnagyobb célom az, hogy stabilan végigmenjek és beérjek a célba. Idén egyébként az edzőm, Erdélyi Nándor kísér majd, megígértem neki korábban, ha legközelebb ott leszek a versenyen, akkor ő jön velem. Nagyon szerette volna átélni a Spartathlon hangulatát, motivál, hogy ő kísér.

Korábban már elmondta a Csupasportnak, hogy a görög versenyek a kedvencei, s ebben az esztendőben még kettő vár is önre. Miért szereti ennyire ezt az országot?

Nagyon szeretem a görög versenyek hangulatát, az ottani embereket, az időjárást, a klímát, az életmódot, egyszerűen mindent. Szeretem, hogy az ottani versenyeken változatos a terep, így az aszfaltos részek között is van murvás, köves szakasz és egy kis felfelé is. Általában az év első és utolsó felében versenyzem Görögországban, akkor, amikor itthon nincs túlságosan jó idő, azonban ott ilyenkor is remek a klíma és nagyszerűek a körülmények.

Milyen formában van? Hogyan sikerült a felkészülése?

Remekül sikerült, több edzőversenyen is részt vettem, változatos volt a menetrend. Az év eleji kétszázhetven kilométeres Ultra Milano–Sanremo volt a döntő pont, ettől tettük függővé, hogy miképp is rakjuk össze a naptárat, kíváncsiak voltunk, hogyan sikerül ezután regenerálódnom.

Szerencsére nagyszerűen ment, gyorsan helyrerázódtam, s el tudtam kezdeni a nyári felkészülést. Remek tapasztalás volt, másfél éjszaka fért bele, jó volt látni, hogy miképp bírom ezt, ráadásul eddig ez az egyben lefutott leghosszabb távom.

Megosztott női második lettem, együtt futottam be egy másik hölggyel. Ezt követően ott voltam az Ultra Tisza-tó eseményen, részt vettem egy négynapos ausztriai edzőtáborban, az Ultra-Trail Hungary-n, illetve a Suhanj6!-on is.

Rutinos Spartathlon-résztvevőként milyen tanáccsal látná el az első bálozókat?

Biztos vagyok benne, hogy mindenki megfelelően felkészült a megmérettetésre, de azt tudom mondani, hogy nem szabad elkapkodni az elejét. Meg kell tapasztalni, hogy milyen a verseny, lehet bármilyen jó futó valaki, egy nem várt esemény bármikor közbejöhet. Akár a meleg miatt, akár jöhet egy gyomorprobléma, fontos, hogy higgadtnak kell maradni, valamint nem szabad elfutni az elejét. A végére is fent kell tartani a megfelelő fókuszt, ugyanis az utolsó maratoni a legnehezebb. Ja, és mindenki élvezze ki, mert elképesztően jó a hangulat. A szervezők is kedvesek, s persze görög verseny lévén a szervezésben itt-ott akadnak lazaságok, de ezeket el kell engedni.

Két görögországi verseny következik: mit vár ezektől a megmérettetésektől?

A legfontosabb a november végi Authentic Phidippides Run lesz, úgy érzem, most jutottam el oda, hogy képes vagyok teljesíteni ezt a négyszázkilencven kilométeres versenyt. A teljes esztendőt úgy építettük fel, hogy maximálisan kész legyek rá, rengeteget edzettem, nagyon várom már, de előtte még itt lesz a Spartathlon, amelyet természetesen szintén hatalmas izgatottsággal várok, s most csakis erre koncentrálok.

Magyar sikerek a legendás görög versenyen Ahogy minden esztendőben, úgy most is szép számú magyar csapat vesz részt a Spartathlonon. Ezúttal huszonnégyen erősítik az együttes, a névsor pedig a következő: Boros Richárd, Vachtler Ferenc, Sipos Ádám, Csupor Krisztina, Kitti Kádár , Farkas Zoltán Károly, Horn Zsanett, Cserpák Tamás, Vranic Valentin, Páldi Gábor, Nagy Miklós, Boros Linda, Mórocza Andrea, Simonyi Balázs, Papp László, Zahorecz Bernadett , Hadi Attila, Benke György, Bogár Janos, Molnár Álmos , Fejér Zsuzsanna, Horváth Tamás, Káldi Peter és Csingár István. A Spartathlon dicső történelmében számos magyar sikert ünnepelhettünk, a férfiak között Kis-Király Ernő 1986-ban második lett, majd Bogár János 1990-ben a harmadik helyen végzett, egy év múlva pedig győzött. A 2019-es a magyarok esztendeje volt, Bódis Tamás az első, Csécsei Zoltán a második helyen ért be a célba, míg a nőknél Maráz Zsuzsanna nyerte az aranyat. A kiváló futóhölgy 2018-ban is az élen zárt, s a két aranyérmén túl szerzett további két ezüstöt (2017, 2021), illetve egy bronzot (2016). Lubics Szilvia neve is ott van a legjobbak között, 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben győzött, 2012-en második, míg 2015-ben harmadik lett. De meg kell említeni Nagy Katalin 2015-ös és 2016-ös győzelmét is, a nagyszerű magyar sportoló amerikai színekben ért fel készet is a csúcsra.

Fotók: Boros Linda/Facebook