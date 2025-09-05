Itt a Szőlőskör, az ősz egyik legkedveltebb futóversenye!

Érkezik az ősz egyik legkedveltebb és legnépszerűbb futóversenye, a 12. Pezowood Szőlőskör. Az esemény szeptember 13-án kerül megrendezésre Balatonszőlősön, s ahogy minden esztendőben, úgy most is rengeteg érdeklődőt várnak a szervezők.





„Hétszáz résztvevővel számolunk, ismét telt házas lesz a rendezvényünk – mondta a Csupasportnak Baranyai Máté főszervező. – Ráadásul a Szőlőskör egyben a Magyar Ultrafutó Liga Nemzeti Bajnoksága is lesz, korosztályos győzteseket hirdetünk, ide nagyjából kézszázhetvenen ultrafutó jelezte már a részvételi szándékát, ami ezen versenytávon kiemelkedőnek mondható. Összesen tíz korosztályban hirdetünk győztest, és idén először külön kategóriában értékeljük a külhoni magyarokat, van már nevezőnk Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből is. A helyszínen is lesz lehetőség bárki számára a nevezésre, mindenkit várunk szeretettel, a helyszíni nevezőkre készülve plusz rendelést adtunk le a különleges emlékérmeinkre.”

Baranyai Máté





A fő versenytáv szokás szerint az 50 kilométer lesz, de ismét lehet betétszámokra jelentkezni, így 36, 25, 19 és 6 kilométerre is, továbbá gasztronómiai és kulturális programok várják a kilátogatókat.

„Ahogy minden esztendőben, úgy most is rengeteg programmal várjuk az érdeklődőket, de a fő attrakció természetesen a futóverseny. Érdekesség, hogy idén betétszámokat tekintve kevesebb a jelentkező, de ezzel párhuzamosan az ötven kilométeres távra sokkal többen neveztek. Jövőre lesz nyolcvan kilométeres táv is a Szőlőskörön, idén ezt az útvonalat Nemes László ultrafutó világbajnokunk mutatja be a nagyközönség részére úgy, hogy lefutja az ötven kilométert és hozzáteszi még az új versenytáv adta harmincat is. Egyébként Laci az őszi huszonnégyórás világbajnokságra készül, így vélhetően jó felkészülés ez számára.”



Az 50 kilométeres táv útvonala a szokásos lesz, tehát a Balatonszőlős, Tótvázsony, Barnag, Vöröstó, Mencshely, Dörgicse, Balatonakali, Fövenyes, Balatonudvari, Vászoly, Pécsely, Balatonszőlős szakaszon kell haladniuk a futóknak.



„Nagy büszkeség számunkra, hogy szeretik az emberek ezt az eseményt, s egyértelműen van létjogosultsága a jövőben is. Az ősz elején minden esztendőben remek lehetőség a versenyzésre, gyönyörű helyszínen sportolhatunk, s nagyszerű összejövetel a futóbarátságok ápolására. Ezúton is köszönjük a támogatóinknak, hogy eddig is minden esztendőben magas színvonalú versenyt tudtuk szervezni, illetve azt is, hogy általuk biztosítva van a Szőlőskör jövője.”





