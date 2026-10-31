NB II: büntetőből egyenlített az Ajka a Gyirmót ellen

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.10.31. 15:34
null
A gyirmótiak Ajkán szereznének újabb értékes pontokat (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
Címkék
NB II Ajka FC Ajka Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a hetedik helyezett FC Ajka az újonc létére ötödik Gyirmót FC Győrt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
FC AJKA–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum. Vezeti: Bana Gergely (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)
AJKA: Simon – Kenderes, Bacsa, Németh E., Csorba – Bocskay, Doncsecz – Décsy, Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás
GYIRMÓT: Papp – Medgyes, Lányi, Kiss N., Nagy T. – Madarász, Rácz, Berecz – Tollár, Novák, Iván. Vezetőedző: Weitner Ádám
Gólszerző: Szabó B. (34. – 11-esből), ill. Nagy T. (14.)
Sárga lap: Szabó B. (28.), Bocskay (35.), Csorba (41.), ill. Papp (34.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbb Székesfehérvárról győztesen hazatérő FC Ajka az előző körben az éllovas Soroksárral gólzáporos meccsen ikszelő Gyirmót FC Győr ellen. Ha a hazaiak nyernek, megelőzik ellenfelüket. 

 

NB II Ajka FC Ajka Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 12. forduló
Legfrissebb hírek

Több helyzete volt az első félidőben a hazaiaknak – Tiszakécske–Videoton FC Fehérvár 1–1

Labdarúgó NB II
4 perce

Hazai győzelem esetén helyet cserélhet a Honvéd és a Kisvárda – percről percre

Labdarúgó NB I
15 perce

A Csákvár ellen folytatódott a BVSC jó sorozata

Labdarúgó NB II
2 órája

Megérkezett a tűzoltó Kanizsára

Labdarúgó NB II
2026.10.28. 11:33

A kupában sem megy: a másodosztályú Gyirmót otthonában esett ki a Kispest-Honvéd

Labdarúgó NB I
2026.10.27. 21:00

Az Ajka a Magyar Kupa 4. fordulójának első továbbjutója

Labdarúgó NB I
2026.10.27. 15:37

Novák Csanád és a haverok: nem lesz barátságos meccs!

Labdarúgó NB I
2026.10.27. 10:45

Videoton: a klub szerződést bontott Pető Tamással, Bekő Balázs az új vezetőedző

Labdarúgó NB II
2026.10.26. 15:20