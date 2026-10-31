NB II: büntetőből egyenlített az Ajka a Gyirmót ellen

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

FC AJKA–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum. Vezeti: Bana Gergely (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)

AJKA: Simon – Kenderes, Bacsa, Németh E., Csorba – Bocskay, Doncsecz – Décsy, Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás

GYIRMÓT: Papp – Medgyes, Lányi, Kiss N., Nagy T. – Madarász, Rácz, Berecz – Tollár, Novák, Iván. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Szabó B. (34. – 11-esből), ill. Nagy T. (14.)

Sárga lap: Szabó B. (28.), Bocskay (35.), Csorba (41.), ill. Papp (34.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbb Székesfehérvárról győztesen hazatérő FC Ajka az előző körben az éllovas Soroksárral gólzáporos meccsen ikszelő Gyirmót FC Győr ellen. Ha a hazaiak nyernek, megelőzik ellenfelüket.