Több helyzete volt az első félidőben a hazaiaknak – Tiszakécske–Videoton FC Fehérvár 1–1
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a hetedik helyezett a harmadik helyezett Tiszakécskei LC a tizedik Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 – ÉLŐ!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezeti: Takács Ákos (Tőkés Róbert, László István Sándor)
TISZAKÉCSKE: Esery – Balla D., Polgár K., Szekér, Baranyai – Varga J., Lucas – Pataki B., Bódi Á., Sós B. – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Kelemen D., Spandler – Kojnok, Derekas, Nagy D., Bedi, Kovács K. – Nagy Z., Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs
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