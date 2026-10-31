Több helyzete volt az első félidőben a hazaiaknak – Tiszakécske–Videoton FC Fehérvár 1–1

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 – ÉLŐ!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezeti: Takács Ákos (Tőkés Róbert, László István Sándor)

TISZAKÉCSKE: Esery – Balla D., Polgár K., Szekér, Baranyai – Varga J., Lucas – Pataki B., Bódi Á., Sós B. – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Kelemen D., Spandler – Kojnok, Derekas, Nagy D., Bedi, Kovács K. – Nagy Z., Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs

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