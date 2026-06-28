Nemzeti Sportrádió

Rovnyai János: Életem nagy bulija volt az Eb-döntő!

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.06.28. 09:08
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Rovnyai János (Fotó: Földi Imre)
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születésnap Rovnyai János birkózás
Vasárnap tölti be életének 75. évét az 1975-ös ludwigshafeni torna kötöttfogású nehézsúlyú birkózó Európa-bajnoka, Rovnyai János.

Azon kevés birkózó közé tartozik Rovnyai János, akinek mindkét fogásnemben sikerült dobogóra állnia Európa-bajnokságon. Az 1982-es várnai viadalon kötöttfogásban ő volt válogatott +100 kilogrammban, ám szabadfogásban a kétszeres olimpiai ezüstérmes Balla József az Eb előtt bordatörést szenvedett, s Rovnyai úgy döntött, ebben a fogásnemben is vállalja az indulást. Milyen jó, hogy vállalta! Beugróként a második helyen végzett, saját szakágában, kötöttfogásban viszont „csak” az ötödik lett. S ha mindez nem lett volna elég: a két esemény közötti egyetlen pihenőnapon úgy határozott, elindul az épp akkor zajló szambó Európa-bajnokságon is, amelyen harmadikként végzett. 

Karrierje legnagyobb eredményét azonban nem Bulgáriában, hanem Németországban, Ludwigshafenben érte el 1975-ben, Európa-bajnoki címet ünnepelt a kötöttfogású nehézsúlyúak között.

„Életem nagy bulija volt! – mondta lapunknak Rovnyai János. – A bolgár Nikola Dinevvel döntőztünk, addigra akkora pontelőnyre tettem szert, hogy bármit csinálhatott, ha nem tussal kapok ki, én nyerem meg az Eb-t. Nem csináltam mást, csak körbementem a szőnyeg szélén, ő meg majdnem megőrült, futólépésben jött utánam. Én győztem! Nem sokkal ezután az egyes villamoson utaztam, négy suhanc beszélgetett egymással, a közelükben ültem, meghallottam, hogy az egyik azt mondja a másiknak: »Úgy fogsz futni, mint a Rovnyai az Eb-döntőben!« Odamentem hozzájuk, bemutatkoztam, úgy megijedtek, hogy csak na. Elmagyaráztam nekik a helyzetet, és megkérdeztem tőlük, ők mit tettek volna. Végül bocsánatot kértek tőlem.”

Fotó: MTI/Petrovits László

Rovnyai János az 1974-es katowicei világbajnokságon bronzérmet ünnepelhetett, az 1976-os montreali olimpián a hatodik helyen zárt. Az élsporttal 1984-ben hagyott fel, Leányfalun él, ahol nyolc évig dolgozott birkózóedzőként, majd csaknem három évtizedig szumóval foglakozott – tanítványai közül akadtak olyanok, akik világ- és Európa-bajnoki címig jutottak.

Arra a kérdésre, hogy van mostanában, úgy felelt: „Összevissza, cukorral bajlódom.” 

Életének 75. évét vasárnap tölti be, a fia erre a napra családi összejövetelt szervez, amelyen a négy unokájával is együtt lehet. Isten éltesse sokáig!

 

születésnap Rovnyai János birkózás
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