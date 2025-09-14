Bajcajev Valgyiszlav világbajnoki ötödik Zágrábban

A borsos, 35 eurós jegyár ellenére rengetegen látogattak ki vasárnap az Arena Zagrebba, hogy lássák, mire képesek a világ legjobb szabadfogású birkózói. S nem is volt hiány parázs összecsapásokból, a sportolók rászolgáltak a figyelemre, a szurkolásra és a tapsra.

Az esti helyosztókon szoríthattunk a 97 kilogrammban Euópa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, immár a nehézsúlyúak között szereplő kiválóságunkért, Bajcajev Vlagyiszlavért is, hiszen délelőtt, a vigaszágon remek küzdelemben megverte az üzbégek Ázsia-bajnoki ötödik helyezettjét, Khasanboy Rakhimovot.

A bronzéremért az olimpiai ötödik, kétszeres Eb-ezüstérmes lengyel Robert Barannal mérte össze a tudását, akivel noha még soha nem birkózott, elmondta, rutinos, kiváló erőt képviselő riválisról van szó. Világbajnoki dobogóra hosszú pályafutásuk során eddig egyikük sem állhatott fel, a kérdés az volt, melyikük érheti el ezt a mérföldkövet Zágrábban.

Az első és a második menetben sem tudott aktivitási idő alatt akciózni Bajcajev, így kétpontos hátrányba került. Bátrabban kezdett birkózni, kockáztatott, mert kockáztatni kellett, azonban mindegyik helyzetben ő húzta a rövidebbet, ami azt eredményezte, hogy 5:0-s vereséget szenvedett és az ötödik helyen végzett a világbajnokságon.

A találkozót követően arra kértük Bajcejevet, értékelje néhány mondatban a történteket, ám ő a csalódottság miatt ettől tartózkodott. Bánkuti Zsolt szabadfogású szövetségi kapitány vállalta a feladatot, úgy fogalmazott: „Elégedett is lehetek, meg nem is. A vigaszágon kemény ellenfelet győzött le, most először indult ebben a súlycsoportban világbajnokságon, és valljuk be, még nem igazi nehézsúlyú. Harmincöt éves, ilyenkor már nem egyszerű a váltás. Fejben sokat fejlődött, kiválóan összerakta a meccseket, amikor kellett, fordított, ráadásul a mérkőzés végén. Baran ellen is ez lett volna a taktika, nekiugrott, csak az volt a baj, hogy ezt a lengyel bírta, Bajcajev viszont a nagy iram áldozata lett. Összességében nem panaszkodhatunk rá, azt hiszem, kihozta a legtöbbet magából, remélem, a következő világbajnokságon még egy szintet tud előrelépni” – értékelt a szövetségi kapitány.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Szabadfogás

125 kg. A 3. helyért: Baran (lengyel)–Bajcajev 5:0

A vasárnapi versenynap dobogósai és magyar eredményei

61 kg. Világbajnok: Zavur Ugujev (Oroszország, 2. Ahmad Mohammadnezhadzsavan (Irán), 3. Nuraddin Novruzov (Azerbajdzsán) és Asszilzsan Jesszengeldi (Kazahsztán).

70 kg. Vb: Aojagi Josinoszuke (Japán), 2. Tulga Tömör-Ocsirin (Mongólia), 3. Narkozsa Kajpanov (Kazahsztán) és Ernazar Akmatalijev (Kirgizisztán), …9. Muszukajev Iszmail.

86 kg. Vb: Zahid Valencia (Egyesült Államok), 2. Isiguro Hajuto (Japán), 3. Arsenii Dzhioev (Azerbajdzsán) és Kamran Ghaszempur (Irán)

125 kg. Vb: Amir Hosszein Zare (Irán), 2. Giorgi Meshvirdishvili (Azerbajdzsán), 3. Robert Barant (Lengyelország) és Shamil Sharipov (Bahrein), 5. Bajcajev Vlagyiszlav