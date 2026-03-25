Birkózás: Magomed Magomajevnek most ítélték oda a 2024-es világbajnoki címet

Az orosz Magomed Magomajevet ismerte el a szabadfogás 79 kilogrammos súlycsoportja 2024-es világbajnokának az eredeti győztes Avtandil Kentcsadze doppinvétség miatti kizárása után a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW). Az orosz sportági szövetség beszámolója szerint az UWW határozata értelmében az ezüstérmet az iráni Mohammad Asgar Nohodiparimi, míg a bronzérmet a szlovák Ahsarbek Gulaev és a japán Takahasi Kota szerezte meg.

A világszövetség mostani döntését megelőzően a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) tavaly október elején a 2018-as budapesti világbajnokságon 74 kg-ban második, többszörös Európa-bajnoki bronzérmes Kentcsadzét négy évre eltiltotta a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingolt. A CAS ezzel hatályon kívül helyezte azt a helyi ítéletet, amellyel – még 2024 júniusában – Tbiliszi városi bírósága azt mondta ki: a sportoló manipuláció áldozata lett.

A polgári bírósági ítélet alapján a Grúziai Doppingellenes Ügynökség is arra a megállapításra jutott, hogy a birkózó nem vétkes, és felmentette a doppingvád alól. A CAS viszont hamisnak ítélte a tbiliszi érvelést, amely szerint a válogatottak edzőtáborában valaki Kentcsadze – és még további három grúz versenyző – ivópoharába csempészte volna a doppingszert.