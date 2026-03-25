Birkózás: Magomed Magomajevnek most ítélték oda a 2024-es világbajnoki címet

2026.03.25. 14:01
Magomed Magomajev (Fotó: UWW)
A birkózók nemzetközi szövetsége (UWW) az orosz Magomed Magomajevet ismerte el a szabadfogás 2024-es világbajnokának a 79 kg-os súlycsoportban, miután a tiranai döntőben győztes grúz Avtandil Kentcsadzét dopping miatt utólag kizárták.

Az orosz Magomed Magomajevet ismerte el a szabadfogás 79 kilogrammos súlycsoportja 2024-es világbajnokának az eredeti győztes Avtandil Kentcsadze doppinvétség miatti kizárása után a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW). Az orosz sportági szövetség beszámolója szerint az UWW határozata értelmében az ezüstérmet az iráni Mohammad Asgar Nohodiparimi, míg a bronzérmet a szlovák Ahsarbek Gulaev és a japán Takahasi Kota szerezte meg.

A világszövetség mostani döntését megelőzően a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) tavaly október elején a 2018-as budapesti világbajnokságon 74 kg-ban második, többszörös Európa-bajnoki bronzérmes Kentcsadzét négy évre eltiltotta a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingolt. A CAS ezzel hatályon kívül helyezte azt a helyi ítéletet, amellyel – még 2024 júniusában – Tbiliszi városi bírósága azt mondta ki: a sportoló manipuláció áldozata lett. 

A polgári bírósági ítélet alapján a Grúziai Doppingellenes Ügynökség is arra a megállapításra jutott, hogy a birkózó nem vétkes, és felmentette a doppingvád alól. A CAS viszont hamisnak ítélte a tbiliszi érvelést, amely szerint a válogatottak edzőtáborában valaki Kentcsadze – és még további három grúz versenyző – ivópoharába csempészte volna a doppingszert.

 

Legfrissebb hírek

Birkózás: Tiranában jön a második rangsorverseny, tizenkét magyarral

Birkózás
2026.02.24. 14:48

Kötöttfogásban a legjobbak között vagyunk

Birkózás
2025.12.19. 12:02

Visszavonul a ralitól a kétszeres világbajnok finn pilóta

Egyéb autó-motor
2025.10.09. 12:37

Paraatlétikai vb: Ekler Luca világcsúccsal aranyérmes távolugrásban

Atlétika
2025.10.01. 15:20

Lőrincz Tamás ismét bekerült a Nemzetközi Birkózószövetség sportolói bizottságába

Birkózás
2025.09.24. 12:52

Visszavonult a német válogatottal világbajnok védő

Minden más foci
2025.09.20. 11:00

Gyász: elhunyt a japánok olimpiai bajnok birkózólegendája

Birkózás
2025.07.19. 16:15

Birkózó Ranking Series: 33 magyar versenyző utazik Zágrábba

Birkózás
2025.01.21. 19:47
Ezek is érdekelhetik