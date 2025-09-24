Nemzeti Sportrádió

Lőrincz Tamás ismét bekerült a Nemzetközi Birkózószövetség sportolói bizottságába

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.09.24. 12:52
null
Lőrincz Tamás (Fotó: MBSZ)
Címkék
Nemzetközi Birkózószövetség Lőrincz Tamás birkózás
Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója ismét helyet kapott a nemzetközi szövetség (UWW) sportolói bizottságában.

A szeptember 13. és 21. között zajló zágrábi világbajnokság alatt a versenyzők szavaztak arról, kik képviseljék érdekeiket a nemzetközi szervezetben. A 776 induló közül 376-an adták le voksukat, a tizennégy jelöltből pedig kilencen nyerték el a tagságot – írja az mbsz.hu.

Lőrincz Tamás a harmadik legtöbb szavazatot (277) gyűjtötte, megelőzve számos világklasszist. Előtte csak az argentin (korábban örmény) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Arszen Dzsulfalakjan (324) és a japán olimpiai, négyszeres világ- és kétszeres Ázsia-bajnok Szuszaki Jui (287) végzett.

A bizottság feladata, hogy közvetítse a versenyzők érdekeit az UWW döntéshozó szervei felé. Ez a pozíció nemcsak személyes siker, hanem a magyar birkózósport nemzetközi megbecsülésének bizonyítéka is – emelte ki hírében a magyar szövetség honlapja.

 

Nemzetközi Birkózószövetség Lőrincz Tamás birkózás
Legfrissebb hírek

Birkózó-vb után: Európa leszakadt, mi teljesítettük a minimumelvárást

Birkózás
Tegnap, 7:30

Losonczi Dávid kikapott a kirgiztől, ötödik helyen végzett a világbajnokságon

Birkózás
2025.09.21. 19:36

Itt aztán minden történt! Szőke Alex 5:5-ös meccsen kikapott, vb-ötödik Zágrábban

Birkózás
2025.09.20. 19:33

Losonczi óriási küzdelemben kikapott az iránitól a vb-elődöntőben, bronzmeccses

Birkózás
2025.09.20. 17:41

Losonczi Dávid elődöntős, Szőke Alex bronzmeccses a vb-n

Birkózás
2025.09.20. 12:06

Vitek Dárius: Túl hamar elfáradtam, nem így terveztem

Birkózás
2025.09.19. 20:57

Vitek Dárius világbajnoki ezüst-, Fritsch Róbert bronzérmes Zágrábban!

Birkózás
2025.09.19. 18:50

Szőke Alex kikapott a vb-negyeddöntőben, vigaszágas

Birkózás
2025.09.19. 14:08
Ezek is érdekelhetik