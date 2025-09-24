Lőrincz Tamás ismét bekerült a Nemzetközi Birkózószövetség sportolói bizottságába

A szeptember 13. és 21. között zajló zágrábi világbajnokság alatt a versenyzők szavaztak arról, kik képviseljék érdekeiket a nemzetközi szervezetben. A 776 induló közül 376-an adták le voksukat, a tizennégy jelöltből pedig kilencen nyerték el a tagságot – írja az mbsz.hu.

Lőrincz Tamás a harmadik legtöbb szavazatot (277) gyűjtötte, megelőzve számos világklasszist. Előtte csak az argentin (korábban örmény) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Arszen Dzsulfalakjan (324) és a japán olimpiai, négyszeres világ- és kétszeres Ázsia-bajnok Szuszaki Jui (287) végzett.

A bizottság feladata, hogy közvetítse a versenyzők érdekeit az UWW döntéshozó szervei felé. Ez a pozíció nemcsak személyes siker, hanem a magyar birkózósport nemzetközi megbecsülésének bizonyítéka is – emelte ki hírében a magyar szövetség honlapja.