Birkózó Ranking Series: 33 magyar versenyző utazik Zágrábba

Az UWW kedden a honlapján tette közzé a február 5. és 9. között sorra kerülő zágrábi viadalon induló birkózók névsorát, melyben a magyarok közül öt szabadfogású, tíz női és 18 kötöttfogású versenyző szerepel.

Szőnyegre lép többek között a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett Muszukajev Iszmail (szf, 70 kg), az Eb-ezüstérmes Bognár Erika (női 59 kg), valamint az Eb-bronzérmes Galambos Ramóna (női 57 kg).

A hazai szövetség korábbi beszámolója szerint a kötöttfogásúak 77 kilós mezőnyében ott lesz a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán, valamint a szintén a címeres mezért küzdő, Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Fritsch Róbert is. Egy kategóriával feljebb, a 82 kilóban vb-második Szilvássy Erik, míg a 87 kilósok között három magyar indul: a vb-győztes, olimpiai ötödik Losonczi Dávid, az Eb-győztes Takács István, és visszatér ebbe a súlycsoportba a vb-n és Eb-n is bronzérmes Lévai Tamás. A 97 kilósoknál a vb-ezüstérmes Szőke Alex, míg a 130 kilósók között az Eb-harmadik Vitek Dárius méreti meg magát. Sérülés után tér vissza az Eb-második Váncza István (72 kg) és az Európa Játékok-ezüstérmes, Eb-bronzérmes Torba Erik (67 kg) is.

Zágráb után Tirana (február 26-március 2.) és Ulánbátor (május 29.-június 1.) lesz a házigazda. A 2025-ös széria negyedik versenyét pedig Budapesten rendezik majd július 17. és 20. között.

Még a zágrábi rangsorverseny előtt kerül sor az első felnőtt válogatóra, melynek szombaton a Honvéd Kosárlabda Csarnoka ad otthont.